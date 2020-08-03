Коли українці можуть набути колективний імунітет від COVID-19, і що це дасть – вчені КПІ

Дарія Поперечна УП.Життя
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3 серпня 2020

Сповільнити поширення COVID-19  в Україні зможе колективний імунітет, який природним чином може формуватися протягом року. 

Такими є прогнози вчених "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського".

За їхніми спостереженнми мобільність населення в порівнянні з початком року зросла на 150%, що впливає на поширення коронавірусної інфекції. 

Зокрема, учервні – липні 2020 року відбулася серія стрімких сплесків захворювання, що призвела до збільшення кількості інфікованих на день у 2-3 рази.

Крім того, спостерігається тенденція до подальшого зростання захворюваності.

Мобільність українців в порівнянні з початком року зросла на 150% Фото  dragana.stock@gmail.com/Depositphotos

"Такий характер поширення коронавірусу може бути уповільнений лише в результаті поступової появи колективного імунітету приблизно у 60–70% населення.

Природний плин цього процесу може відбуватися протягом року.

Його суттєве пришвидшення можливе лише в результаті масової вакцинації населення, що на даний час є важко передбачуваним явищем", – зазначають дослідники. 

Вчені кажуть коефіцієнт кореляції між кількістю інфікованих осіб і кількістю проведених тестів методом полімеразної ланцюгової реакції є досить високим (0.807). 

Упродовж останніх двох місяців коефіцієнт зростання кількості ПЛР-тестів становив приблизно 1,55 на місяць

За їхніми прогнозами, за умови збереження характеру зростання тестування, кількість виявлених хворих людей в Україні на кінець серпня 2020 року сягне рівня приблизно 110–115 тисяч.

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