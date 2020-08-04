Як розрахувати середній бал свідоцтва. Інструкція від МОН

Для того, щоб подати заяву на вступ до вишу – як в електронному, так і в паперовому вигляді – вступнику необхідно порахувати середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту (свідоцтва).

Він обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин, пояснюють у Міністерстві освіти і науки.

Бал розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до свідоцтва оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис "звільнений(а)"/"зараховано", а також факультативи у загальну кількість не враховуються.

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Наприклад, розрахунок здійснюється таким чином:

кількість предметів, з яких виставлено оцінки = 21,

сума балів = 195,

середній бал = 195:21=9,285...≈9,3.

Відповідно до правил округлення, щоб округлити десятковий дріб до першого десяткового знака, необхідно:

відкинути всі десяткові знаки, які стоять після першого розряду (у наведеному прикладі відкидаємо цифри 8 та 5);

якщо перша з відкинутих цифр була 5, 6, 7, 8 або 9, то останню залишену цифру збільшити на одиницю (оскільки перша відкинута цифра – 8, то попередню збільшуємо на одиницю з 2 до 3);

якщо перша з відкинутих цифр була б 0, 1, 2, 3 або 4, то попередню цифру потрібно записати без змін.

Для випускників минулих років оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином:

"3" відповідає "6",

"4" відповідає "9",

"5" відповідає "12".

Якщо додаток до документа про повну загальну середню освіту відсутній з об’єктивних причин, його середній бал у 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює "2".

Фото: pressmaster/Depositphotos

Якщо в додатку до атестата зазначено середній бал, його все одно потрібно обов'язково перевірити.

Якщо він вказаний неправильно, документ про повну загальну середню освіту є дійсним, але бал потрібно перерахувати і подати правильне значення.

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У разі подання заяв у електронному вигляді вступник зазначає середній бал в особистому е-кабінеті в 12-бальній шкалі, а переведення у 200-бальну шкалу здійснюється системою автоматично.

Якщо після внесення середнього бала у е-кабінет вступник виявить помилку в розрахунку, він може самостійно її виправити до подання першої заяви.

Правильність обчислення перевірятимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.

На допомогу вступникам розроблено калькулятор середнього бала документа, а також детальну інструкцію щодо подання електронних заяв.

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