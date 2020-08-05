В Мінсоцполітики пояснили, як контролюватимуть гроші, які виплатять замість "пакунку малюка"

Нещодавно Уряд підтримав пілотний проект Мінсоцполітики, який передбачає, що замість "пакунку малюка" батьки можуть отримати цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Заступник міністра соціальної політики Євген Котик сказав, що гроші, які батьки отримують замість "пакунку малюка" вони зможуть витратити лише за призначенням.

При цьому вимагати якихось звітів від батьків міністерство не буде, оскільки буде впроваджена система, за якою за ці гроші батьки зможуть купити тільки дитячі товари й тільки в певних магазинах, які візьмуть участь у даному проєкті на договірних умовах.

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Про це він розповів в програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "Дім".

"Обов'язок з контролю за реалізацією саме продуктів, речей дитячого призначення здійснюватиметься безпосередньо банком, Мінсоцполітики, а також торговельною мережею, яка приєдналася до цього проєкту.

В цьому випадку ми дуже чітко розуміємо, що при наданні коштів, вони можуть піти в іншому напрямку, не на дитину.

Тому ми й запровадили таку систему, знайшли новий механізм, який дасть змогу це проконтролювати.

Щодо торговельних мереж, хотів би відзначити, що вони будуть не спеціалізовані.

Ми не створюватимемо певні якісь нові.

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Це будуть діючі торговельні мережі, які просто приєднаються до цього проєкту на договірних умовах", – пояснює він.

Євген Котик також додав, що в Мінсоцполітики розглядають питання можливості вибору, але одним з основних завдань цього пілотного проєкту є дізнатися, яка форма – натуральна або грошова – буде кращою для людей, а також визначити, який набір дитячих товарів більш оптимальний.

Нагадаємо, що дитячий фонд ООН закликає Уряд зберегти "пакунки малюка", які нещодавно замінили грошовими виплатами.

У організації підкреслюють, що програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу.

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