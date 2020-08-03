ЮНІСЕФ ініціює повернення "бейбі-боксів", які замінили грошовими виплатами

Дитячий фонд ООН закликає Уряд зберегти "пакунки малюка", які нещодавно замінили грошовими виплатами.

Про це повідомляють на сайті ЮНІСЕФ в Україні.

За даними фонду, більшість батьків підтримує саме натуральну допомогу, у вигляді пакунків.

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Крім того, у організації підкреслюють, що програма універсальна для всіх родин, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу.

ЮНІСЕФ ініціює повернення "пакунків малюка". Фото oksun70/Depositphotos

"Пакунок малюка" поєднує у собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини та навчальні матеріали для батьків, наприклад, щодо вакцинації та грудного вигодовування.

Тож, окрім матеріальної підтримки, сім’я отримує важливу інформацію, яка виховує навички позитивного батьківства та допомагає знизити напругу у підготовці до новонародженого", – сказано в повідомленні.

В дитячому фонді зазначають, що протягом двох років систематично збирали відгуки батьків про програму.

За їхніми даними, наразі 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді.

Стосовно наповнення боксу, зазначається, що Міністерство соціальної політики дослухалось до побажання сімей та покращувало наповнення пакунку малюка – за два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 рази.

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В середньому, предмети із пакунку малюка оцінюють батьки оцінюють у 4,8 балів з 5 можливих.

А більше половини отримувачів вважають вміст достатнім і вичерпним.

Крім того, у ЮНІСЕФ звертають увагу на економічну ефективність пакунків.

За їхніми підрахунками, фінансова вартість товарів із боксу малюка обійдуться батькам дорожче на 50-200%.

Згідно з нещодавнім опитуванням ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на родинний бюджет відчули 79% респондентів, а половині (49%) отримувачів вдалося суттєво заощадити на купівлі товарів для немовляти на перших місяцях життя.

Нагадаємо, що нещодавно Уряд підтримав пілотний проект Мінсоцполітики, який передбачає, що замість "пакунку малюка" батьки можуть отримати цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Він діятиме протягом 2020-2021 років.

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