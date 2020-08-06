Мовний омбудсмен тепер має адресу, готуйте скарги

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зареєстрували як юридичну особу.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці у соцмережі.

Омбудсмен зазначив, що це дозволить секретаріату перейти до нової фази діяльності, зокрема, розпочати набір працівників.

Реклама:

"Менше ніж за місяць ми зареєстрували юридичну особу "Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови".

Наша адреса – Музейний провулок, 12.

Далі переходимо в до наступної фази: відкриваємо рахунки, виготовляємо печатку, оголошуємо добори до Установи", – зазначив Тарас Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото Катерина Хорощак

Уповноважений із захисту мови нагадав, що в секретаріаті працюватиме близько 50 співробітників, а він виконуватиме функції керівника державної служби.

Оскільки у відомства нова адреса, омбудсмен побіцяв додатково повідомити про початок прийому запитів, звернень та скарг.

Раніше в інтерв'ю "Українській правді. Життя" Тарас Кремінь анаонсував створення Офісу уповноваженого, який раніше існував лише у віртуальному форматі, а також проведення відповідних конкурсів на заміщення вакантних посад.

Реклама:

Нагадаємо, що 8 липня Кабінет міністрів призначив нового мовного омбудсмена – Тараса Креміня.

Новопризначений омбудсмен був депутатом Миколаївської облради, працював у профільній комісії з питань освіти і науки.

В 2014 році очолив Миколаївську облраду.

З 2014 по 2019 – народний депутат України, очолював підкомітет з питань середньої і загальної освіти.

Серед пропозицій Уповноваженого із захисту державної мови:

Державна програма сприяння опануванню державної мови.

Підотовка пропозицій щодо забезпечення ефективної реалізації держполітики у сфері мови.

Розгляд скарг щодо дотримання вимог законодавства про державну мову.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.