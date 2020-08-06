Мовний омбудсмен тепер має адресу, готуйте скарги

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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6 серпня 2020

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зареєстрували як юридичну особу.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці у соцмережі. 

Омбудсмен зазначив, що це дозволить секретаріату перейти до нової фази діяльності, зокрема,  розпочати набір працівників. 

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"Менше ніж за місяць ми зареєстрували юридичну особу "Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови". 

Наша адреса – Музейний провулок, 12.

Далі переходимо в до наступної фази: відкриваємо рахунки, виготовляємо печатку, оголошуємо добори до Установи", – зазначив Тарас Кремінь. 

 Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото Катерина Хорощак

Уповноважений із захисту мови нагадав, що в секретаріаті працюватиме близько 50 співробітників, а він виконуватиме функції керівника державної служби.

Оскільки у відомства нова адреса, омбудсмен побіцяв додатково повідомити про початок прийому запитів, звернень та скарг.

Раніше в інтерв'ю "Українській правді. Життя" Тарас Кремінь анаонсував створення Офісу уповноваженого, який раніше існував лише у віртуальному форматі, а також проведення відповідних конкурсів на заміщення вакантних посад.

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Нагадаємо, що 8 липня Кабінет міністрів призначив нового мовного омбудсмена – Тараса Креміня. 

Новопризначений омбудсмен був депутатом Миколаївської облради, працював у профільній комісії з питань освіти і науки.

В 2014 році очолив Миколаївську облраду.

З 2014 по 2019 – народний депутат України, очолював підкомітет з питань середньої і загальної освіти. 

Серед пропозицій Уповноваженого із захисту державної мови:

  • Державна програма сприяння опануванню державної мови. 
  • Підотовка пропозицій щодо забезпечення ефективної реалізації держполітики у сфері мови. 
  • Розгляд скарг щодо дотримання вимог законодавства про державну мову. 

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