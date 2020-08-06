Мовний омбудсмен тепер має адресу, готуйте скарги

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови зареєстрували як юридичну особу.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці у соцмережі.

Омбудсмен зазначив, що це дозволить секретаріату перейти до нової фази діяльності, зокрема, розпочати набір працівників.

"Менше ніж за місяць ми зареєстрували юридичну особу "Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови".

Наша адреса – Музейний провулок, 12.

Далі переходимо в до наступної фази: відкриваємо рахунки, виготовляємо печатку, оголошуємо добори до Установи", – зазначив Тарас Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото Катерина Хорощак

Уповноважений із захисту мови нагадав, що в секретаріаті працюватиме близько 50 співробітників, а він виконуватиме функції керівника державної служби.

Оскільки у відомства нова адреса, омбудсмен побіцяв повідомити про початок прийому запитів, звернень та скарг повідомимо додатково.

Раніше в інтерв'ю "Українській правді. Життя" Тарас Кремінь анаонсував створення Офісу уповноваженого, який раніше існував лише у віртуальному форматі, а також проведення відповідних конкурсів на заміщення вакантних посад.

Нагадаємо, що 8 липня Кабінет міністрів призначив нового мовного омбудсмена – Тараса Креміня.

Новопризначений омбудсмен був депутатом Миколаївської облради, працював у профільній комісії з питань освіти і науки.

В 2014 році очолив Миколаївську облраду.

З 2014 по 2019 – народний депутат України, очолював підкомітет з питань середньої і загальної освіти.

Серед пропозицій Уповноваженого із захисту державної мови:

Державна програма сприяння опануванню державної мови.

Підотовка пропозицій щодо забезпечення ефективної реалізації держполітики у сфері мови.

Розгляд скарг щодо дотримання вимог законодавства про державну мову.

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