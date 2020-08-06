Степанов розповів, чи планує МОЗ закривати храми на карантин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ не планує забороняти відвідування церков під час адаптивного карантину.

Проте під час богослужінь потрібно краще стежити за виконанням епідеміологічних правил.

Так очільник МОН відповів на запитання про закриття храмів під час під час брифінгу у Львові.

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"Я навіть не знаю, як це коментувати. Яке закриття церков? Це вже хтось щось самостійно придумав...

Звинувачень на адресу церков я ніколи не робив.

У висновках епідеміологічних розслідувань зазначено, що посилення розповсюдження коронавірусу відбувається за рахунок транспорту.

В деяких районах ми фіксуємо, що це відбувається під час богослужінь.

Я сам зокрема є людиною, яка ходить в церкву, і теж інколи спостерігаю недотримання тих правил, які у нас встановленні.

Якщо є така проблематика в тому чи іншому храмі, її просто потрібно виправити", – зазначив Степанов.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Раніше під час під час традиційної селекторної наради під головуванням президента України очільник МОЗ повідомив, що головною причиною зростання кількості хворих на Заході, особливо в селах, є богослужіння.

При цьому Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій публічно відреагувала на звинувачення міністра охорони здоров’я.

"Від початку карантину в Україні Церкви і релігійні організації в цілому вживають необхідних заходів щодо безпечного проведення богослужінь, інших релігійних заходів та своєї соціальної діяльності.

Багато релігійних громад організували онлайн-трансляції своїх богослужінь, а допуск віруючих у храми і молитовні будинки відбувається за умови наявності захисної маски, з дотриманням рекомендованої урядом дистанції та використанням антисептичних засобів", – зазначили у повідомленні.

У ВРЦіРО кажуть, що готові до діалогу з МОЗ заради того, щоби ризики поширення інфекції усувалися шляхом ефективної практичної взаємодії.

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