Як школи підготувалися до навчання в умовах карантину: розповіді трьох директорів

Українська правда. Життя редакційний колектив
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1 вересня 2020

Більшість українських школярів розпочинають навчальний рік у школах за партами, а не дистанційно.

І все ж навчальний процес дуже відрізнятиметься від звичного через пандемію COVID-19 діятимуть карантинні обмеження.

Учні мають сидіти на відстані 1,5 один від одного, під час перерв ходити в масках, маршрути пересування дітей у школах треба організувати так, аби уникати скупчення дітей.

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На практиці це означає початок занять та перерв у різний час для різних класів. А ще школи треба забезпечити антисептиками, термометрами та виконати низку інших рекомендацій Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти.

А головне і вчителям, і батькам слід бути готовим, що навчання в будь-який момент може повернутися до дистанційної форми. У випадку, якщо школа опиниться у червоній карантинній зоні.

Агенція розвитку локальних медіа "Або" спільно з громадською організацією DOCCU спілкувалася з директорами шкіл з різних міст та селищ України про те, де вони знайшли кошти на маски, антисептики та виконання решти вимог уряду.

Кількома найцікавішими історіями вони поділилися з "Українською правдою. Життя".

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Виграли три швейні машинки і самі пошили маски

Школа у смт Красноріченське Луганської області не чекала на допомогу місцевої влади і самостійно вирішила питання із забезпеченням масками.

"Ми пишемо клопотання до відділу освіти, що нам потрібно і в якій кількості. Це клопотання довго лежить десь там у шухляді. Коли до нього дійде черга, невідомо. А ми вже на сьогодні повинні мати запаси і масок, і антисептиків, – розповідає директорка закладу Лариса Чекмарьова.  

Ще в квітні ми взяли участь в одному з конкурсів ПРООН і виграли три швейні машинки. Це дало нам змогу пошити багаторазові маски.

Також зробила розрахунки, скільки нам буде потрібно масок з 1 вересня до 31 грудня. Усе це подали до відділу освіти. Очікуємо".

Директорка школи у смт Красноріченське Луганської області Лариса Чекмарьова (зліва)

Лариса Чекмарьова зазначає, що організувати гнучкий графік навчання майже неможливо, адже дітей підвозять з п’яти населених пунктів.

Влаштувати змішане навчання, за якого частина класу би займалася офлайн у школі, а інша – паралельно онлайн, також проблематично.

"Ми звичайна сільська школа. Я знаю контингент батьків і дітей, не у всіх навіть є зручні телефони, а тим паче планшети, ноутбуки і комп’ютери.

Коли ми пішли на карантин у березні, то провели величезну роботу і з’ясували, яка база в кожної сім’ї. Ми побачили, що далеко не всі родини мають однакове матеріальне забезпечення для цього", – додає директорка. 

У школі облаштували чотири окремі входи, зробили розмітку й продумали, який клас яким з них буде користуватися.

"Діти ж на перервах носяться, один одного штовхають, – зітхає Лариса.

Стовідсотково я не можу гарантувати, що ми забезпечимо рух за маршрутами, але якщо постійно вести бесіду, постійно відпрацьовувати, то десь на 70-80% зможемо це зробити". 

 У цій школі виграли три швейні машинки і самі пошили маски

Також у школі приготували кімнату, де ізолюватимуть потенційних пацієнтів з коронавірусом. Залишилось тільки її облаштувати: для цього директорка проситиме в місцевій лікарі пару кушеток.

Медична сестра, яка працює в штаті школі, вимірюватиме температуру всім працівникам безконтактним термометром.

На кожному поверсі школи стоятиме черговий вчитель, який перевірятиме учнів.

Прилад для вимірювання температури в школі є: його надала Красноріченська ОТГ, коли школа мала супроводжувати дітей для проходження ЗНО.

"Але я вважаю, що цього замало. Бо не хочу, щоб ми бігали з одним термометром по всій школі, – зазначає директорка.

Треба ж окремо для водіїв, для робітників школи, для учнів. Тому я звернулася до засновника з проханням придбати ще". 

Скоротили уроки до 25-хвилин і розробили онлайн-щоденники

Директорка конотопської школи №2 на Сумщині Олена Матвійчук розповідає, що до нового навчального року почали готуватися ще на початку літа і розглядали будь-які варіанти: як дистанційний, так і традиційний.

"Вчителі нашої школи пройшли досить складне навчання влітку. 99% педагогів школи мають сертифікати Microsoft Teams для навчання учнів дистанційно, – розповідає директорка.

Також ми зробили електронний журнал та електронний щоденник. При чому, так серйозно за це взялися, що міська рада виділила 9 тисяч гривень, щоб ми могли реалізувати цей проєкт.

Ми все це зробили на випадок, якщо потрапимо в червону зону й нам доведеться повертатися до дистанційного навчання". 

Антисептики закупили самостійно – виділили на це кошти з бюджету школи. Вони стоятимуть на вході та в класних кімнатах. Одного має вистачити на тиждень.

А от термометри закладам міста закуплятимуть централізовано. 

"Однак нам пощастило, бо на базі школи був пункт ЗНО, і в нас лишилися термометри. Якщо їх не заберуть, то матимемо достатню кількість", – каже Олена.

Урок в конотопській школі №2 на Сумщині

За її словами, найскладніше з організаційних моментів – це зробити так, щоб уроки та перерви для різних класів починалися у різний час.

Діти на перерві шумітимуть і заважатимуть тим, у кого в той час будуть уроки. Тому від цього варіанту відмовилися.

Натомість вирішили, що різні класи приходитимуть в школу в різний час – на 8.00, 8.05 та 8.10.

Тривалість самих занять скоротили до 25 хвилин і всього їх буде 4-5 на день, щоб діти менше часу знаходилися у школі.

Хімія, біологія, географія, природознавство та фізкультура у вересні будуть надворі.

Частину уроків переведуть в онлайн-формат на платформі "Моя школа". Там же буде розклад занять, діти зможуть комунікувати один з одним та вчителями, а батьки – перевірити присутність учня на уроці, оцінки та домашнє завдання.

"Ковід поставив нас в умови постійного виходу за межі традиційного мислення та традиційного уроку. Успішним буде той, хто вийде за рамки звичного, – переконана Олена Матвійчук.

Найголовніше щоб вчителі зголосилися на цей експеримент. Наприклад, урок у 8-Б класі, в якому 32 учні. 16 учнів сидять в одному класі, 16 в іншому.

В одній підгрупі триває математика, а в іншій в цей час географія.

Потім п’ятихвилинна перерва, щоб діти вийшли, провітрили приміщення і зайшли назад. Потім міняються: в одних географія, в інших – математика". 

Дітей масками забезпечують батьки, а персонал купуватиме собі сам

Інна Страшко, директорка школи №25 у Краматорську на Донеччині, каже, що місцева влада закупила для школи дезінфікуючі засоби – рідке мило та санітайзери.

Допомогу пропонують і батьки – одна мама, приміром, передала закладу 25 пачок вологих серветок.

"Маски управління освіти поки нам не обіцяє. 900 дітей у школі ми не в силах забезпечити масками, – зазначає директорка.

Отже дітей забезпечують батьки, як це прописано в рекомендаціях, а персонал сам собі купуватиме. Поки так". 

Одна з проблем, що хвилює батьків школярів, – це те, що їм тепер не можна заходити до школи. З дітьми треба прощатися на подвір’ї.

"Деякі батьки вже галасують: а як же дітям допомогти перевзутися? розповідає Інна Страшко.

Ця проблема існує завжди. Є батьки, яким треба провести дитину особисто до класу за ручку, а потім зустріти.

Це масове явище: бувало, що вони стояли по 50 осіб в холі й очікували годину, поки закінчиться навчання". 

Школі №25 у Краматорську на Донеччині пощастило – у них є дві будівлі

Оскільки школа №25 Краматорська має два окремі приміщення, то це допоможе розвести потоки дітей.

"Дітки старшої і середньої ланки заходять в один корпус, а малята – в інший. Малята усі прив’язані до класних кабінетів, середня ланка на 90% сидить у своїх класах.

А от що стосується старших класів, то будемо вирішувати, що робити. Бо у них більше таких предметів – фізики, математики – для яких потрібно специфічне обладнання.

Можливо, будемо їх водити до спеціалізованих кабінетів тільки на практичні й лабораторні заняття", – додає Інна.

Як діяти, якщо в школі виявлять хворого на COVID-19, то протокол дій мало чим відрізняється від випадків, коли дитина травмується, пояснює директорка.

"Головне – ізолювати, подивитися на самопочуття, терміново зателефонувати батькам і паралельно викликати швидку. Далі дитину відправляємо на карантин або в медичний заклад, залежно від її самопочуття, – планує директорка.

З класом, в якому навчається дитина, діємо як під час інфекційних захворювань – діти йдуть на карантин, батьки відслідковують їхній стан здоров’я, а ми дезінфікуємо приміщення, щоб не розповсюдити вірус далі по школі.

Я думаю, що з COVID-19 буде так само. Уся школа продовжує навчання, а точково закриваємо один клас".  

"Українська правда. Життя"

Титульна світлина Volurol/Depositphotos

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