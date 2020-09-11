Не прибираєте за улюбленцем – платіть: нардепи хочуть врегулювати вигул тварин

Народні депутати зареєстрували законопроект, який повинен врегулювати вигул тварин у громадських місцях.
Зокрема, документ передбачає штрафи для власників тварин, які не прибирають за своїми улюбленцями.
Відповідний законопроект опублікували на сайті парламенту.
В документі зазначається, що власники тварин повинні прибирати екскременти домашньої тварини в таких громадських місцях:
- в будівлях загального користування;
- на дитячих та спортивних майданчиках;
- зупинках громадського транспорту;
- підземних переходах;
- тротуарах;
- в зонах відпочинку;
|Документ передбачає штрафи для власників тварин, які не прибирають за своїми улюбленцями. Фото AndrewLozovyi/Depositphotos
Порушення цих правил каратиметься штрафом у розмірі 170-340 гривень.
Повторне порушення протягом року або дії, які заподіяли шкоди здоров'ю людей або їх майну тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1700-3400 гривень. А для посадових осіб – 3400-5100 гривень.
Крім того, законопроект регулює правила утримання, реєстрації та вигулу домашніх тварин.
Штрафами також каратимуться порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу.
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