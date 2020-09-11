Не прибираєте за улюбленцем – платіть: нардепи хочуть врегулювати вигул тварин

Дарія Поперечна УП.Життя
2025
11 вересня 2020

Народні депутати зареєстрували законопроект, який повинен врегулювати вигул тварин у громадських місцях. 

Зокрема, документ передбачає штрафи для власників тварин, які не прибирають за своїми улюбленцями. 

Відповідний законопроект опублікували на сайті парламенту. 

В документі зазначається, що власники тварин повинні прибирати екскременти домашньої тварини в таких громадських місцях:

  • в будівлях загального користування;
  • на дитячих та спортивних майданчиках; 
  • зупинках громадського транспорту;
  • підземних переходах;
  • тротуарах;
  • в зонах відпочинку;
 Документ передбачає штрафи для власників тварин, які не прибирають за своїми улюбленцями. Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Порушення цих правил каратиметься штрафом у розмірі 170-340 гривень

Повторне порушення протягом року або дії, які заподіяли шкоди здоров'ю людей або їх майну тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1700-3400 гривень.  А для посадових осіб – 3400-5100 гривень

Крім того, законопроект регулює правила утримання, реєстрації та вигулу домашніх тварин.

Штрафами також каратимуться порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу.

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