Не прибираєте за улюбленцем – платіть: нардепи хочуть врегулювати вигул тварин

Народні депутати зареєстрували законопроект, який повинен врегулювати вигул тварин у громадських місцях.

Зокрема, документ передбачає штрафи для власників тварин, які не прибирають за своїми улюбленцями.

Відповідний законопроект опублікували на сайті парламенту.

В документі зазначається, що власники тварин повинні прибирати екскременти домашньої тварини в таких громадських місцях:

в будівлях загального користування;

на дитячих та спортивних майданчиках;

зупинках громадського транспорту;

підземних переходах;

тротуарах;

в зонах відпочинку;

Документ передбачає штрафи для власників тварин, які не прибирають за своїми улюбленцями. Фото AndrewLozovyi/Depositphotos

Порушення цих правил каратиметься штрафом у розмірі 170-340 гривень.

Повторне порушення протягом року або дії, які заподіяли шкоди здоров'ю людей або їх майну тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1700-3400 гривень. А для посадових осіб – 3400-5100 гривень.

Крім того, законопроект регулює правила утримання, реєстрації та вигулу домашніх тварин.

Штрафами також каратимуться порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу.

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