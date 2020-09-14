ЗНО-2021: з'явилися орієнтовні дати проведення тестування

Орієнтовні терміни проведення Зовнішнього незалежного оцінювання – 21 травня – 16 липня.

Про це повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти, який організовує ЗНО в країні, Тетяна Вакуленко.

"На жаль, з огляду на складну епідеміологчну ситуацію, ми не можемо стовідсотково забезпечити проведення тестування в ці дати. Можливо, пізніше", – розповіла Вакуленко.

Вона додала, що з 2021 року випускники також зможуть складати ЗНО із 5 предметів. До цього часу максимальна кількість була 4.

"Традиційно ми будемо перекладати тести з фізики, хімії, математики, історії України на мови навчання національних меншин. Зокрема, кримськотатарська мова.

На жаль, минулого року в нас не було жожного учасника, хто складав би тестування кримськотатарською мовою. Також, польською, румунською, російською, угорською", - розповіла заступниця директора УЦОЯО.

Всі програми ЗНО поточного року вже оприлюднені на сайті Центру оцінювання якості освіти в розділі "Підготовка до ЗНО".

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