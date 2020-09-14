Іспит з математики стане обов'язковим для випускників шкіл з 2021 року

Випускники українських шкіл з 2021 року обов'язково складатимуть Державну підсумкову атестацію з математики.

Про це повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти, який організовує ЗНО в країні, Тетяна Вакуленко.

Раніше випускники могли обирати між математикою та історією України.

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"Державна підсумкова атестація з 2021 року для здобувачів повної загальної середньої освіти буде обов’язковою з української мови, з математики. Це нововведення.

Нагадую, раніше можна було обирати з-поміж математики або історії України. Історія України або іноземна мова, а також один з навчальних предметів на вибір", - розповіла Вакуленко.

Раніше ексміністерка освіти і науки України Лілія Гриневич повідомляла, що міністерство виходить з того, що базові математичні навички необхідні кожній людині.

При цьому вона підкреслила, що всі країни, які хочуть посилити свій інноваційний потенціал, вводять обов'язковий іспит з математики.

Вакуленко додала, що з 2021 року випускники також зможуть складати ЗНО із 5 предметів. До цього часу максимальна кількість була 4.

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