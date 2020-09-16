Через пандемію вперше у світі марш за тварин відбудеться завдяки штучному інтелекту

3 жовтня, гуманістичний рух UAnimals проведе Всеукраїнський марш за тварин, який через пандемію вперше відбудеться завдяки штучному інтелекту.

Подія пройде у колаборації з командою Reface та їх технології Face-swap.

Всеукраїнський марш за тварин щороку об’єднує тисячі людей, які виступають за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, притравочних станцій і дельфінаріїв. Минулого року масштабна акція одночасно пройшла у 24 містах України, до якої також долучилась команда станції Вернадського в Антарктиді.

Цього ж року, через пандемію та карантинні обмеження подія опинилась під загрозою зриву.

"У 2020 році ми не можемо зібратися на головних площах своїх міст і усвідомлюємо повну відповідальність за здоров'я учасників та учасниць акцій." – каже засновник гуманістичного руху UAnimals Олександр Тодорчук – "Втім жорстокість не знає карантину, а значить боротьба триває.

Цього року ми проведемо подію в інноваційному форматі й доведемо, що жоден карантин не здатен поставити на паузу боротьбу за порятунок тварин".

Для проведення Всеукраїнського маршу за тварин UAnimals розпочала співпрацю з командою ReFace – першого українського AI-додатку, який очолив топ американського AppStore, випередивши Tik Tok, Netflix та Amazon.

Через пандемію та карантинні обмеження марш опинився під загрозою зриву

За його допомогою користувач може синтезувати відео за допомогою штучних нейромереж і розмістити своє селфі у будь-якому відео чи GIF за лічені секунди.

Технологію українських розробників вже завантажило 40 мільйонів людей, а серед користувачів Reface – Ілон Маск, Снуп Дог, Брітні Спірс, Майлі Сайрус, Джон Ледженд та Кріс Браун.

Відео-інструкцію віртуального маршу можна продивитись тут:

"Нам резонує тема гуманності та ідеї, які відстоює UAnimals. Колаборація із UAnimals ще раз доводить що технології приносять реальну цінність для суспільства, коли вміло ними скористатися і обрати правильні меседжі." – каже співзасновник Reface Дмитро Швець – "Переконаний, організація першого у світі віртуального маршу за права тварин може дати початок геть новому підходу до використання AI-технології Reface у масових заходах.

Особливо у новій post-COVID реальності, де офлайн-зустрічі будуть не такими доступними, а запит на персоналізовану комунікацію буде лише рости."

Для участі у віртуальному марші за тварин учасникам треба лише зайти на сайт UAnimals.org та завантажити власну фотографію.

Вже 3 жовтня о 12:00 на сайті та сторінці UAnimals у Facebook стартує прямий ефір з маршу за вашої участі, що відбудеться завдяки штучному інтелекту та технології face swap. Окрім того, у самому додатку Reface користувачі зможуть завантажити власний епізод з події.

Всеукраїнський марш за тварин щороку об’єднує тисячі людей, які виступають за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, притравочних станцій і дельфінаріїв

Нагадаємо вимоги Всеукраїнського маршу за тварин:

Заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях; Заборона експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг; Заборона створення і функціонування притравочних станцій; Відмова від використання живих тварин для експериментів та ін.; Розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин, що постраждали від людини та її діяльності; Заборона хутрових ферм; Сприяння припиненню діяльності живодерів-догхантерів; Припинення програм масового вбивства безпритульних тварин у містах України; Внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України; Чітке визначення права власності на тварину та позбавлення такого права в результаті жорстокого поводження для забезпечення відповідальності власників.

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