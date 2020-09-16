Через пандемію вперше у світі марш за тварин відбудеться завдяки штучному інтелекту

3 жовтня, гуманістичний рух UAnimals проведе Всеукраїнський марш за тварин, який через пандемію вперше відбудеться завдяки штучному інтелекту.
Подія пройде у колаборації з командою Reface та їх технології Face-swap.
Всеукраїнський марш за тварин щороку об’єднує тисячі людей, які виступають за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, притравочних станцій і дельфінаріїв. Минулого року масштабна акція одночасно пройшла у 24 містах України, до якої також долучилась команда станції Вернадського в Антарктиді.
Цього ж року, через пандемію та карантинні обмеження подія опинилась під загрозою зриву.
"У 2020 році ми не можемо зібратися на головних площах своїх міст і усвідомлюємо повну відповідальність за здоров'я учасників та учасниць акцій." – каже засновник гуманістичного руху UAnimals Олександр Тодорчук – "Втім жорстокість не знає карантину, а значить боротьба триває.
Цього року ми проведемо подію в інноваційному форматі й доведемо, що жоден карантин не здатен поставити на паузу боротьбу за порятунок тварин".
Для проведення Всеукраїнського маршу за тварин UAnimals розпочала співпрацю з командою ReFace – першого українського AI-додатку, який очолив топ американського AppStore, випередивши Tik Tok, Netflix та Amazon.
|Через пандемію та карантинні обмеження марш опинився під загрозою зриву
За його допомогою користувач може синтезувати відео за допомогою штучних нейромереж і розмістити своє селфі у будь-якому відео чи GIF за лічені секунди.
Технологію українських розробників вже завантажило 40 мільйонів людей, а серед користувачів Reface – Ілон Маск, Снуп Дог, Брітні Спірс, Майлі Сайрус, Джон Ледженд та Кріс Браун.
Відео-інструкцію віртуального маршу можна продивитись тут:
"Нам резонує тема гуманності та ідеї, які відстоює UAnimals. Колаборація із UAnimals ще раз доводить що технології приносять реальну цінність для суспільства, коли вміло ними скористатися і обрати правильні меседжі." – каже співзасновник Reface Дмитро Швець – "Переконаний, організація першого у світі віртуального маршу за права тварин може дати початок геть новому підходу до використання AI-технології Reface у масових заходах.
Особливо у новій post-COVID реальності, де офлайн-зустрічі будуть не такими доступними, а запит на персоналізовану комунікацію буде лише рости."
Для участі у віртуальному марші за тварин учасникам треба лише зайти на сайт UAnimals.org та завантажити власну фотографію.
Вже 3 жовтня о 12:00 на сайті та сторінці UAnimals у Facebook стартує прямий ефір з маршу за вашої участі, що відбудеться завдяки штучному інтелекту та технології face swap. Окрім того, у самому додатку Reface користувачі зможуть завантажити власний епізод з події.
|Всеукраїнський марш за тварин щороку об’єднує тисячі людей, які виступають за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, притравочних станцій і дельфінаріїв
Нагадаємо вимоги Всеукраїнського маршу за тварин:
- Заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях;
- Заборона експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг;
- Заборона створення і функціонування притравочних станцій;
- Відмова від використання живих тварин для експериментів та ін.;
- Розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин, що постраждали від людини та її діяльності;
- Заборона хутрових ферм;
- Сприяння припиненню діяльності живодерів-догхантерів;
- Припинення програм масового вбивства безпритульних тварин у містах України;
- Внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України;
- Чітке визначення права власності на тварину та позбавлення такого права в результаті жорстокого поводження для забезпечення відповідальності власників.
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