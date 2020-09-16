Освітній комітет Ради підтримав заборону плагіаторам займати посади міністрів

Освітній комітет підтримав законопроєкт депутатки від фракції "Голос" Інни Совсун, який має на меті заборонити займати посади очільників закладів освіти та міністрів плагіаторам.

Тепер рішення – за Верховною Радою, пише на своїй сторінці у Facebook Інна Совсун.

"Чому це важливо? Плагіатор – це не просто людина, яка не спромоглася виконати вимоги освітньої програми та дотримуватися правил наукового дослідження.

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Плагіат – ознака викривленого морального компасу, відсутності етичних принципів, які є ключовими для людей, які збираються керувати країною, а також тих, хто у закладах освіти має відповідати серед іншого за боротьбу з порушеннями академічної доброчесності", – йдеться у повідомлені.

Інна Совсун

Проте 15 вересня МОН змінило склад атестаційної комісії, яка відповідає за присудження наукових ступенів, і прибрало декількох вчених, завдяки яким, на думку науковця Антона Сененка, "за каденції попередньої міністерки вдалося позачиняти купу ідіотських спецрад, позавертати сфальшовані та непритомні дисертації (в т.ч. брату екс-президента Ющенка), забанити купу відстійних типу наукових журналів".

Зокрема, звільнили доктора медичних наук Світлану Арбузову.

Вона отримала від МОН ось такий лист:

"Міністерство висловлює вам щиру вдячність за плідну працю у складі Атестаційної колегії МОН України.

Повідомляємо, що наказом Міністерства освіти і науки України від 10.09.2020 склад Атестаційної колегії змінено.

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Зичимо Вам успіхів у царині освіти і науки та сподіваємося на подальшу співпрацю у сфері підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації".

За словами Арбузової, тепер до складу атестаційної комісії входить народна депутатка Юлія Гришина, яка раніше була однією із кандидатів на посаду міністра МОН.

До неї також є питання щодо доброчесності.

До депутатства займалася викладанням права в Національному університеті ім. Шевченка.

Тим не менше, сама вона не змогла скласти тести зі знання законодавства, коли подавалася на конкурс до Верховного суду.

Нагадаємо, що 11 вересня етичний комітет НАЗЯВО виявив плагіат у роботах нинішнього в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

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