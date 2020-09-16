Освітній комітет Ради підтримав заборону плагіаторам займати посади міністрів

Освітній комітет підтримав законопроєкт депутатки від фракції "Голос" Інни Совсун, який має на меті заборонити займати посади очільників закладів освіти та міністрів плагіаторам.

Тепер рішення – за Верховною Радою, пише на своїй сторінці у Facebook Інна Совсун.

"Чому це важливо? Плагіатор – це не просто людина, яка не спромоглася виконати вимоги освітньої програми та дотримуватися правил наукового дослідження.

Плагіат – ознака викривленого морального компасу, відсутності етичних принципів, які є ключовими для людей, які збираються керувати країною, а також тих, хто у закладах освіти має відповідати серед іншого за боротьбу з порушеннями академічної доброчесності", – йдеться у повідомлені.

Інна Совсун

Нагадаємо, що 11 вересня етичний комітет НАЗЯВО виявив плагіат у роботах нинішнього в.о. міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

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