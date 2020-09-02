Чи може роботодавець відмовити працівнику у виході на самоізоляцію. Пояснює Степанов

Роботодавець не має права відмовляти працівнику виходити на самоізоляцію.

Також роботодавець не має права змушувати проходити тест на COVID-19 за власні кошти.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 2 вересня.

"Роботодавець не має права відмовляти комусь виходити на самоізоляцію.

Рішення щодо самоізоляції приймає епідеміолог та сімейний лікар.

Ці рішення приймаються відповідно до затвердженого МОЗ стандартом лікування COVID-19.

Людині, яка іде на самоізоляцію, сімейний лікар зобов’язаний виписати лікарняний", - пояснив Степанов.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Міністр нагадав, що самоізоляція відбувається протягом 14 днів.

"Ніяких зобов’язань їхати в приватну лабораторію і робити тест на COVID-19 за власні кошти в людини навіть не може існувати.

Щодо процесу тестування, він також виписаний в нашому стандарті", - додав Степанов.

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