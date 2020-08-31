Степанов пояснив, які саме тести на COVID-19 повинен проходити пацієнт перед плановою госпіталізацією

Пацієнти, які потребують госпіталізації повинні проходити тест ІФА (Тести імуноферментного аналізу, які визначають антитіла – УП), а не ПЛР-тести.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас чітко записано: всі, хто потребує госпіталізації, їх тестують не методом ПЛР, а методом ІФА, який коштує набагато дешевше", – пояснив він.

Він додав, що це рішення було затверджено три місяці тому:

"Ми ж коли робимо ці алгоритми, і я вже, до речі, знову ж таки отримуючи до себе у фейсбук багато таких запитань, сказав, щоб максимально зробити таку інфографіку по всіх цих наших алгоритмах, щоб вони були зрозумілі людям, щоб людина, яка приходить, наприклад, а з неї починають вимагати ПЛР-тестування, щоб вона сказала: ні, вибачте, будь ласка, згідно зі стандартами, які затверджені в нашій країні МОЗ, це повинен бути ІФА-тест, які проводять багато лікарень і не треба робити ПЛР-тестування".

Нагадаємо, що в травні 2020 року очільник МОЗ стверджував, що ПЛР-тестування на коронавірус, яке мають обов’язково проводити пацієнтам перед плановими операціями, має бути безкоштовним.

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