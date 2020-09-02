Жінка розгулювала по крилу літака МАУ. Компанія пояснює деталі інциденту

В мережі з'явилося відео, на якому видно, як невідома жінка через аварійний вихід вилізла на крило літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) й ходила по ньому.

Інцидент стався ще 31 серпня в аеропорту "Бориспіль".

Жінка була пасажиркою рейсу "Анталія – Київ".

Відео з'явилось в Instagram аеропорту "Бориспіль.

Ввечері 1 вересня деталями інциденту поділилися представники МАУ:

"Пасажирка рейсу PS6212 Анталія-Київ, яка після зупинки літака біля гейту №11 терміналу D несанкціоновано відчинила аварійний вихід літака та вийшла на його крило. За фактом грубого порушення правил авіаційної безпеки та поводження на борту пасажирку внесено до чорного списку".

В компанії кажуть, що з жінкою спілкувалися поліцейські та лікарі.

Вони намагалися з'ясувати причини дивної поведінки, але адекватної відповіді від неї не отримали.

При цьому в МАУ додають, що пасажирка не перебувала під впливом алкоголю чи наркотиків.

"Надалі МАУ відмовлятиме даній особі у перельотах в межах всієї мережі маршрутів", – йдеться у повідомлені.

Інші пасажири підтверджують, що жінка поводилась "дивакувато".