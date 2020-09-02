Жінка розгулювала по крилу літака МАУ. Компанія пояснює деталі інциденту

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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2 вересня 2020

В мережі з'явилося відео, на якому видно, як невідома жінка через аварійний вихід вилізла на крило літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) й ходила по ньому.

Інцидент стався ще 31 серпня в аеропорту "Бориспіль". 

Жінка була пасажиркою рейсу "Анталія Київ".

Відео з'явилось в Instagram аеропорту "Бориспіль.

Ввечері 1 вересня деталями інциденту поділилися представники МАУ:

"Пасажирка рейсу PS6212 Анталія-Київ, яка після зупинки літака біля гейту №11 терміналу D несанкціоновано відчинила аварійний вихід літака та вийшла на його крило. За фактом грубого порушення правил авіаційної безпеки та поводження на борту пасажирку внесено до чорного списку".

В компанії кажуть, що з жінкою спілкувалися поліцейські та лікарі.

Вони намагалися з'ясувати причини дивної поведінки, але адекватної відповіді від неї не отримали.

При цьому в МАУ додають, що пасажирка не перебувала під впливом алкоголю чи наркотиків.

"Надалі МАУ відмовлятиме даній особі у перельотах в межах всієї мережі маршрутів", йдеться у повідомлені.

Інші пасажири підтверджують, що жінка поводилась "дивакувато". 
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