Жінка розгулювала по крилу літака МАУ. Компанія пояснює деталі інциденту

В мережі з'явилося відео, на якому видно, як невідома жінка через аварійний вихід вилізла на крило літака Міжнародних авіаліній України (МАУ) й ходила по ньому.
Інцидент стався ще 31 серпня в аеропорту "Бориспіль".
Жінка була пасажиркою рейсу "Анталія – Київ".
Відео з'явилось в Instagram аеропорту "Бориспіль.
Ввечері 1 вересня деталями інциденту поділилися представники МАУ:
"Пасажирка рейсу PS6212 Анталія-Київ, яка після зупинки літака біля гейту №11 терміналу D несанкціоновано відчинила аварійний вихід літака та вийшла на його крило. За фактом грубого порушення правил авіаційної безпеки та поводження на борту пасажирку внесено до чорного списку".
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Коли сидиш позаду, а вийти з літака по прильоту треба швидко😉 #Borispol #boryspil #борисполь #киевскаяобласть #киевщина
В компанії кажуть, що з жінкою спілкувалися поліцейські та лікарі.
Вони намагалися з'ясувати причини дивної поведінки, але адекватної відповіді від неї не отримали.
При цьому в МАУ додають, що пасажирка не перебувала під впливом алкоголю чи наркотиків.
"Надалі МАУ відмовлятиме даній особі у перельотах в межах всієї мережі маршрутів", – йдеться у повідомлені.
Інші пасажири підтверджують, що жінка поводилась "дивакувато".
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