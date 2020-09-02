Близько 200 тисяч учнів перейдуть на українську мову навчання – мовний омбудсмен

Близько 200 тисяч учнів, які раніше навчалися російською, вивчатимуть дисципліни українською мовою.

Про це в ефірі "Українського радіо" сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Також він додав, що єдиною мовою навчання в Україні є державна українська мова, й розмови про застосування інших мов у процесі навчання є не більш ніж політичним питанням.

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"Мені, як Уповноваженому із захисту державної мови, народному депутатові України 8 скликання і співавторові закону "Про освіту", досить важливо знати наскільки якісно і професійно втілюється зокрема стаття 7 Закону України "Про освіту" - мова навчання в наших українських школах.

Відповідно і до Конституції України, і законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Тому варто наголосити, що не більше, ніж політичним питанням є розмови про застосування інших мов у процесі навчання", – уточнив він.

Тарас Кремінь

За словами Тараса Кременя, є дві категорії учнів, які будуть поступово переходити в навчанні на українську мову:

"Є ще дві категорії, для яких перехід на українську мову навчання відбуватиметься поступово.

Для тих, хто належить до корінних народів (насамперед йдеться про дітей з кримськотатарської громади), мова навчання у початковій школі може здійснюватися мовою нацменшини, а починаючи з середньої і старшої школи кількість дисциплін українською мовою буде збільшуватися до 80%.

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Друга категорія – це представники тих громад, мови яких належать до мов Європейського Союзу.

У них також є право у початковій школі використовувати у навчанні їхню мову, у середній школі дисципліни українською мають складати від 20% до 40%, а у старшій – до 60%".

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