У Києві за вбивство собаки засудили чоловіка

Мешканець Києва отримав покарання за вбивство собаки.

Суд призначив 36-річному киянину один рік обмеження волі з випробувальним терміном в один рік (умовне засудження).

Про інцидент повідомили на офіційній сторінці Київської міської прокуратури.

Деснянський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у скоєні злочину, а саме жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).

Мешканець Києва отримав покарання у вигляді обмеження волі за вбивство собаки.

Фото CaptureLight/Depositphotos

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2019 до чоловіка в гості прийшов його товариш з собакою породи такса.

Між чоловіками виник конфлікт через те, що собака справила природню потребу у його кімнаті.

Після чого, чоловік взяв кухонний ніж та наніс тварині один потужний удар в область черевної порожнини, що призвело до її смерті", – повідомляє прес-служба прокуратури.

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