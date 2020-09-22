У Києві за вбивство собаки засудили чоловіка

Мешканець Києва отримав покарання за вбивство собаки.
Суд призначив 36-річному киянину один рік обмеження волі з випробувальним терміном в один рік (умовне засудження).
Про інцидент повідомили на офіційній сторінці Київської міської прокуратури.
Деснянський районний суд міста Києва визнав чоловіка винним у скоєні злочину, а саме жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).
|Мешканець Києва отримав покарання у вигляді обмеження волі за вбивство собаки.
Фото CaptureLight/Depositphotos
"Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2019 до чоловіка в гості прийшов його товариш з собакою породи такса.
Між чоловіками виник конфлікт через те, що собака справила природню потребу у його кімнаті.
Після чого, чоловік взяв кухонний ніж та наніс тварині один потужний удар в область черевної порожнини, що призвело до її смерті", – повідомляє прес-служба прокуратури.
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