Школярка з Кривого Рогу вчинила самогубство. У МОН заперечують версію пов'язану з проблемами у школі

У Кривому Розі 12-річна дівчинка випала з вікна 12 поверху. Через травми несумісні з життям дитина одразу померла.

Про інцидент повідомляють у сюжеті "Надзвичайні новини".

За словами дітей, які навчалися в одній школі із загиблою, дівчина жалілась на те, що не хоче виконувати уроки, проте була відмінницею.

Поряд з місцем трагедії журналісти знайшли обривки зошита з поганими оцінками, який ймовірно належав загиблій школярці.

У поліції кажуть, що наразі триває досудове розслідування. Фото kmiragaya/Depositphotos

У Міністерстві освіти та науки версію стосовно проблем з успішністю, а також конфлікту з вчителями та однокласниками заперечують.

Таку позицію озвучив виконуючий обов'язки міністра освіти та науки Сергій Шкарлет під час брифінгу у Кривому Розі.

"За цими ознаками, які є на сьогодні під час виявлення і розслідування ситуації з приводу загибелі дівчинки, ознак образи в школі не виявлено.

За матеріалами, які можуть сьогодні розголошувати, хочу заявити, що ніяких поганих оцінок в цієї дівчинки не було.

Ніяких обривків начебто тестів виявлено не було – в матеріалах поліції цього немає.

Ніяких цькувань цієї дитини зі сторони однолітків, проявів агресії теж не було виявлено", – зауважив Сергій Шкарлет.

У поліції кажуть, що наразі триває досудове розслідування, але вже відкинули кілька версій, які не знайшли підтвердження.

"Версія щодо булінгу та, так званого, "синього кита" не знайшла свого підтвердження, тому ми не розглядаємо її на даний час", – представник поліції.

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