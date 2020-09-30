Офіційно: реформа Нової Української Школи продовжиться для 5-9-х класів

Кабінет міністрів затвердив Державний стандарт базової середньої освіти.

Відповідне рішення прийнято під час засідання уряду 30 вересня 2020 року.

В уряді зазначають, що оновлення держстандартів – це наступний крок у реформуванні освіти.

Новий стандарт буде застосовуватися починаючи з 2022 року. Тобто теперішні третьокласники будуть навчатися вже за новою шкільною програмою.

"У новозатвердженому документі чітко окреслено ключові компетентності та наскрізні вміння, якими мають оволодіти школярі.

Також стандарт стане основою для розроблення типової освітньої програми для базової школи", – зазначає Любомира Мандзій, заступниця міністра освіти та науки.

Державний стандарт включає вимоги до базової освіти за 9 освітніми галузями:

мовна, літературна, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров'язбережувальна, громадянська та історична, мистецька та фізична культура.

А перелік основних компетенцій виглядає так:

вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, математична компетентність, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності, культурна компетентність, підприємливість і фінансова грамотність.

Виконуючий обов'язки міністра освіти та науки Сергій Шкарлет наголосив, що в новій українській школі учні зможуть розвивати власні компетенції, батьки матимуть можливість відслідковувати траєкторію освіти власних дітей, а педагоги будуть супроводжувати освітній процес в атмосфері академічної свободи.

Міністр освіти додав, що бюджетною субвенцією в наступному, 2021 році, передбачається виділення 1 млрд 400 млн гривень для програм Нової Української Школи.

Однак, скільки саме потребуватиме школа коштів для реалізації затвердженого урядом стандарту базової освіти в 2022 році, міністр не уточнив.

На черзі розробка стандарту для вищої середньої школи.

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