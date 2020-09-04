Шкарлет каже, що знайшов гроші на маски та антисептики для шкіл і проситиме їх в уряду. Що з цими коштами не так

Очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет просить в уряду 3 млрд гривень на маски та антисептики для шкіл.

Про це він повідомив в ефірі "Право на владу".

Ці гроші - це залишки освітньої субвенції у бюджетах місцевих органів самоврядування.

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* Освітня субвенція – це кошти, які надаються місцевим бюджетам з державного бюджету для виконання переданих на місця повноважень.

Здебільшого з освітньої субвенції фінансуються заробітні плати педагогів.

Залишки освітньої субвенції – кошти, що не використали до кінця року – можна використовувати на матеріально-технічне забезпечення закладів (ремонти, закупівля обладнання тощо).

Сергій Шкарлет

"Ми ставимо собі за завдання раціонально використовувати ті кошти, які вже є в освіті.

На 1 січня 2020 року із минулого року із освітньої субвенції залишилося 5,2 млрд гривень. 1,9 - це цільова субвенція на заробітну плату, а 3,3 млрд - в 2020 році може бути розподілено на певні засоби і заходи, які відповідають постанові №6 Кабміну 2015 року.

Дуже було багато нарікань, що в постанові не було записано саме засоби індивідуального захисту.

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Сьогодні підготовлені зміни до постанови, де чітко прописана строка, яка регламентує розподіл цих 3,3 млрд грн на закупівлю масок і дезінфекційних засобів", - розповів Шкарлет

Проте співзасновниця ГО "Батьківський контроль" та "Смарт освіта" Іванна Коберник розповіла, що в деяких місцевих бюджетах немає залишків освітньої субвенції.

"Залишки субвенції - це субвенція на оплату праці педагогічних працівників. І є території, де є залишки субвенції, а ж території, де залишків немає.

Залишки субвенції є в тому випадку, якщо не доплачують всі надбавки. А якщо місто все платить, у нього немає залишків", - пояснила Коберник.

Але Шкарлет сказав, що вона не права і додав: "Живіть на позитиві, це найголовніше, що треба робити".

Сергій Бондаренко, громадський активіст, фахівець у сфері фінансів та місцевих бюджетів "Українські правді. Життя" розповів, що:

155 місцевих бюджетів (без врахування Донецької та Луганської областей) не мали залишків освітньої субвенції на початок 2020 року.

ще 110 бюджетів мали залишки до 10 000 грн,

ще 60 бюджетів мали залишки від 10 000 до 50 000.

Тому звідки у Шкарлета цифра у 3,3 млрд - невідомо.

Пізніше Коберник у своєму Facebook написала:

"Офіційні дані з сайту Держказначейства Шкарлет оголошує фейком (офіційно - станом на 1 липня на місця було відправлено лише 30% субвенції на НУШ. Тобто закупити все до 1 вересня в місцевих влад не було жодного шансу).

Заперечує, що не всі території мають залишки субвенції.

Не соромиться, що лише в вересні уряд можливо змінить постанову, щоб залишки освітньої субвенції можна було використовувати на захисні і дезинфікуючі засоби".

Народна депутатка Інна Совсун підкреслила, що те, що у МОН підготували проект постанови, яким передбачено виділення коштів на засоби захисту, "м’яко кажучи, трішки пізно".

Також Коберник звинувати Шкарлета в тому, що МОН вимагає у педагогів більше працювати, але додаткову плату за це не передбачено:

"МОН разом з МОЗ рекомендували поділ класів на менші групи, розведення потоків, початок навчання в різний час.

Це означає більше годин роботи вчителів. Вони мають бути оплачені. Тобто фактично ви зараз вимагаєте від вчителів працювати більше, не забезпечивши їх зарплатою. А зарплата вчителів - з держбюджету".

Шкарлет відповів, що на це є цільова субвенція. Але Коберник це заперечила:

"Але вона не передбачає доодаткового поділу на класи, про які ви зараз говорите.

Ще одна неправда в залишках субвенції, до яких апелює т.в.о. міністра".

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