Шкарлет каже, що знайшов гроші на маски та антисептики для шкіл і проситиме їх в уряду. Що з цими коштами не так

Очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет просить в уряду 3 млрд гривень на маски та антисептики для шкіл.
Про це він повідомив в ефірі "Право на владу".
Ці гроші - це залишки освітньої субвенції у бюджетах місцевих органів самоврядування.
* Освітня субвенція – це кошти, які надаються місцевим бюджетам з державного бюджету для виконання переданих на місця повноважень.
Здебільшого з освітньої субвенції фінансуються заробітні плати педагогів.
Залишки освітньої субвенції – кошти, що не використали до кінця року – можна використовувати на матеріально-технічне забезпечення закладів (ремонти, закупівля обладнання тощо).
|Сергій Шкарлет
"Ми ставимо собі за завдання раціонально використовувати ті кошти, які вже є в освіті.
На 1 січня 2020 року із минулого року із освітньої субвенції залишилося 5,2 млрд гривень. 1,9 - це цільова субвенція на заробітну плату, а 3,3 млрд - в 2020 році може бути розподілено на певні засоби і заходи, які відповідають постанові №6 Кабміну 2015 року.
Дуже було багато нарікань, що в постанові не було записано саме засоби індивідуального захисту.
Сьогодні підготовлені зміни до постанови, де чітко прописана строка, яка регламентує розподіл цих 3,3 млрд грн на закупівлю масок і дезінфекційних засобів", - розповів Шкарлет
Проте співзасновниця ГО "Батьківський контроль" та "Смарт освіта" Іванна Коберник розповіла, що в деяких місцевих бюджетах немає залишків освітньої субвенції.
"Залишки субвенції - це субвенція на оплату праці педагогічних працівників. І є території, де є залишки субвенції, а ж території, де залишків немає.
Залишки субвенції є в тому випадку, якщо не доплачують всі надбавки. А якщо місто все платить, у нього немає залишків", - пояснила Коберник.
Але Шкарлет сказав, що вона не права і додав: "Живіть на позитиві, це найголовніше, що треба робити".
Пізніше Коберник у своєму Facebook написала:
"Офіційні дані з сайту Держказначейства Шкарлет оголошує фейком (офіційно - станом на 1 липня на місця було відправлено лише 30% субвенції на НУШ. Тобто закупити все до 1 вересня в місцевих влад не було жодного шансу).
Заперечує, що не всі території мають залишки субвенції.
Не соромиться, що лише в вересні уряд можливо змінить постанову, щоб залишки освітньої субвенції можна було використовувати на захисні і дезинфікуючі засоби".
Народна депутатка Інна Совсун підкреслила, що те, що у МОН підготували проект постанови, яким передбачено виділення коштів на засоби захисту, "м’яко кажучи, трішки пізно".
Також Коберник звинувати Шкарлета в тому, що МОН вимагає у педагогів більше працювати, але додаткову плату за це не передбачено:
"МОН разом з МОЗ рекомендували поділ класів на менші групи, розведення потоків, початок навчання в різний час.
Це означає більше годин роботи вчителів. Вони мають бути оплачені. Тобто фактично ви зараз вимагаєте від вчителів працювати більше, не забезпечивши їх зарплатою. А зарплата вчителів - з держбюджету".
Шкарлет відповів, що на це є цільова субвенція. Але Коберник це заперечила:
"Але вона не передбачає доодаткового поділу на класи, про які ви зараз говорите.
Ще одна неправда в залишках субвенції, до яких апелює т.в.о. міністра".
Вас такожможе зацікавити:
З фонду боротьби з COVID-19 на освіту не виділили ні копійки – Шкарлет
25% дисертації Шкарлета – переписані. Більша частина – з російських джерел
У новому навчальному році знову будуть уроки по телевізору – Шкарлет
Шкарлет анонсує змішане навчання і сподівається, що батьки скинуться на техніку для шкіл – нардеп
Міністерство освіти і науки Шкарлета: спадок від попередньої команди та перспективи. Інтерв'ю з ексзаступником МОН Єгором Стадним
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.