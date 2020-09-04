Шкарлет каже, що знайшов гроші на маски та антисептики для шкіл і проситиме їх в уряду. Що з цими коштами не так

Очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет просить в уряду 3 млрд гривень на маски та антисептики для шкіл.

Про це він повідомив в ефірі "Право на владу".

Ці гроші - це залишки освітньої субвенції у бюджетах місцевих органів самоврядування.

* Освітня субвенція – це кошти, які надаються місцевим бюджетам з державного бюджету для виконання переданих на місця повноважень.

Здебільшого з освітньої субвенції фінансуються заробітні плати педагогів.

Залишки освітньої субвенції – кошти, що не використали до кінця року – можна використовувати на матеріально-технічне забезпечення закладів (ремонти, закупівля обладнання тощо).

Сергій Шкарлет

"Ми ставимо собі за завдання раціонально використовувати ті кошти, які вже є в освіті.

На 1 січня 2020 року із минулого року із освітньої субвенції залишилося 5,2 млрд гривень. 1,9 - це цільова субвенція на заробітну плату, а 3,3 млрд - в 2020 році може бути розподілено на певні засоби і заходи, які відповідають постанові №6 Кабміну 2015 року.

Дуже було багато нарікань, що в постанові не було записано саме засоби індивідуального захисту.

Сьогодні підготовлені зміни до постанови, де чітко прописана строка, яка регламентує розподіл цих 3,3 млрд грн на закупівлю масок і дезінфекційних засобів", - розповів Шкарлет

Проте співзасновниця ГО "Батьківський контроль" та "Смарт освіта" Іванна Коберник розповіла, що в деяких місцевих бюджетах немає залишків освітньої субвенції.

"Залишки субвенції - це субвенція на оплату праці педагогічних працівників. І є території, де є залишки субвенції, а ж території, де залишків немає.

Залишки субвенції є в тому випадку, якщо не доплачують всі надбавки. А якщо місто все платить, у нього немає залишків", - пояснила Коберник.

Але Шкарлет сказав, що вона не права і додав: "Живіть на позитиві, це найголовніше, що треба робити".

Пізніше Коберник у своєму Facebook написала:

"Офіційні дані з сайту Держказначейства Шкарлет оголошує фейком (офіційно - станом на 1 липня на місця було відправлено лише 30% субвенції на НУШ. Тобто закупити все до 1 вересня в місцевих влад не було жодного шансу).

Заперечує, що не всі території мають залишки субвенції.

Не соромиться, що лише в вересні уряд можливо змінить постанову, щоб залишки освітньої субвенції можна було використовувати на захисні і дезинфікуючі засоби".

Народна депутатка Інна Совсун підкреслила, що те, що у МОН підготували проект постанови, яким передбачено виділення коштів на засоби захисту, "м’яко кажучи, трішки пізно".

Також Коберник звинувати Шкарлета в тому, що МОН вимагає у педагогів більше працювати, але додаткову плату за це не передбачено:

"МОН разом з МОЗ рекомендували поділ класів на менші групи, розведення потоків, початок навчання в різний час.

Це означає більше годин роботи вчителів. Вони мають бути оплачені. Тобто фактично ви зараз вимагаєте від вчителів працювати більше, не забезпечивши їх зарплатою. А зарплата вчителів - з держбюджету".

Шкарлет відповів, що на це є цільова субвенція. Але Коберник це заперечила:

"Але вона не передбачає доодаткового поділу на класи, про які ви зараз говорите.

Ще одна неправда в залишках субвенції, до яких апелює т.в.о. міністра".

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