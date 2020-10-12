Чи будуть студентів виселяти із гуртожитків на час дистанційного навчання. Пояснення Шкарлета

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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12 жовтня 2020

Примусово виселяти студентів із гуртожитків на час дистанційного навчання не будуть. 

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram. 

"Запевняю, що ніхто не буде примусово виселяти вас із гуртожитків (і я обов`язково буду наголошувати щодо цієі позиції на засіданнях комісії ТЕБ та НС і Уряду). Хоча саме гуртожитки сьогодні є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу", - написав Шкарлет.

Нагадаємо, 11 жовтня Шкарлет заявив про виселення студентів на місяць з 15 жовтня по 15 листопада із гуртожитків.

"Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти (незалежно від кольору карантинної території) рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків (при цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року)", - написав Шкарлет. 

Сергій Шкарлет. Фото: Facebook МОН

Він зазначив, що в офіційному документі МОН буде лише рекомендація щодо від'їзду з гуртожитків додому.

Вона не стосувалася дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; студентів з тимчасово окупованих територій, "червоних" карантинних зон та інших.

Також ці рекомендації, за словами Шкарлета, зобов'язували адміністрації вишів зберегти місця проживання студентів у гуртожитку перерахувати сплачені за гуртожиток кошти (у разі виїзду з гуртожитку з 15.10.20 до 15.11.20).

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