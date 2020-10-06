Де дізнатися, що купує ваша школа чи садок: онлайн-мапа закупівель

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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6 жовтня 2020

В Україні розробили онлайн-мапу, на якій можна подивитися, що закуповують школи та дитсадки.

Поки що на карті є дані про майже всі школи та дитсадки 24 обласних центрів України, повідомляє НУШ.

Особливу увагу фахівці звернули на правила оформлення батьківських внесків. 

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Адже добровільні внески — це лише одне із джерел, звідки школи можуть брати гроші. А обіг цих коштів теж потребує особливого контролю.

Якщо ж інформація про закупівлю школи не відповідає дійсності, пишіть експертам на сайті DOZORRO

 Карту можна знайти за посиланням.

"Дуже часто фінансові питання в школах вирішуються через використання батьківських внесків. До того ж, ця практика часто має масовий та примусовий характер.

З кожним роком в бюджеті закладається більше коштів на освіту, а значить і на шкільні закупівлі. 

Тож сьогодні варто переконатися, чи дійсно ці проблеми не можна розв’язати без залучення батьків. А наша онлайн-мапа та корисні інструкції зможуть допомогти в цьому", пояснює директор програми інноваційних проєктів ТІ Україна Іван Лахтіонов.

Контроль за розпорядниками коштів — це не інструмент залякування чи примусу. 

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Це чудовий механізм партнерства для більшої ефективності вашої школи чи садочка. І саме тому дуже важливо навчити школи правильно управляти наявними ресурсами, повідомляють творці мапи.

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