Де дізнатися, що купує ваша школа чи садок: онлайн-мапа закупівель

В Україні розробили онлайн-мапу, на якій можна подивитися, що закуповують школи та дитсадки.
Поки що на карті є дані про майже всі школи та дитсадки 24 обласних центрів України, повідомляє НУШ.
Особливу увагу фахівці звернули на правила оформлення батьківських внесків.
Адже добровільні внески — це лише одне із джерел, звідки школи можуть брати гроші. А обіг цих коштів теж потребує особливого контролю.
Якщо ж інформація про закупівлю школи не відповідає дійсності, пишіть експертам на сайті DOZORRO.
|Карту можна знайти за посиланням.
"Дуже часто фінансові питання в школах вирішуються через використання батьківських внесків. До того ж, ця практика часто має масовий та примусовий характер.
З кожним роком в бюджеті закладається більше коштів на освіту, а значить – і на шкільні закупівлі.
Тож сьогодні варто переконатися, чи дійсно ці проблеми не можна розв’язати без залучення батьків. А наша онлайн-мапа та корисні інструкції зможуть допомогти в цьому", – пояснює директор програми інноваційних проєктів ТІ Україна Іван Лахтіонов.
Контроль за розпорядниками коштів — це не інструмент залякування чи примусу.
Це чудовий механізм партнерства для більшої ефективності вашої школи чи садочка. І саме тому дуже важливо навчити школи правильно управляти наявними ресурсами, повідомляють творці мапи.
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