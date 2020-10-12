В Одесі вчителька "наїхала" на українськомовну школярку. Її звільнили 

В Одесі вчителька накричала на українськомовну школярку на уроці, бо подумала, що дівчинка вивищує себе над іншими, бо розмовляє українською.
Трапилося це в гімназії № 4.
Аудіо інциденту опублікували у групі Батьки SOS.
Ось як звучала розмова:
– Девочка, которая со мной на украинском говорила. На какий мови ты общаешься?
– Я на українській.
– (Нерозбірливо) … тоже на українській?
– Так!
– А ну-ка встань! Поднялась! Поднялась, говорю! "Да!". Как ты отвечаешь мне? Ты посмотри на неё! Почему ты мне так сказала: "Да!"?.Реклама:
– Нуу… да.
– Шо "ну"! Постой, успокойся… Встань, пожалуйста, постой немножко и подумай. Так нельзя отвечать…. Не хорошо так…
Ребята, я чуствую, что вообще треба на українскій мові казати. Бо в нас, бачте, бачте, шо робиться? Вона на українській мові, так вона, получаєтсья, зверху, а ми знизу! А вона више нас, понімаєте?
Потім вчителька обурилася, що школярка прийшла непідготовлена до уроку, а "прикривається мовою".
"Пришла без ничего, альбом не принесла, листовки не принесла, а права качает она! Она мовой будет прикрываться здесь мне! Причем здесь мова, надо мозги иметь! Где твои роботы? Покажи мне!", - сказала вчителька.
Пізніше жінка перепросила, сказавши, що неправильно зрозуміла дитину:
"Всё, успокойся. Но так нельзя говорить. Так получается, дети, что она выше нас. Давайте на украинском все тогда общаться… Я ей не запрещаю на украинском, пожалуйста.
Но не надо так делать, что это выше, чем мы. І ми знаєм українську мову!
Все, не плач, помиримось з тобою. Я может не так поняла её слова. Дети, я поняла так, что она хочет, пришла без ничего, так оно и есть".
У департаменті освіти Одеської міськради заявили, що вчительку вже звільнили.
"Поведінка вчителя , на мою думку, беззаперечно несумісна з діяльністю у закладі освіти.
Директором прийняте рішення про звільнення за ст. 41, п.3 "вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи".
Наразі очікується видання відповідного наказу. Із зверненням до компетентних органів. Приношу свої вибачення від усіх освітян батькам і дитині.
А нам, вчителям, хочу побажати не закривати серце від почуттів вихованців .Такий тон, тиск і зміст сказаного назавжди позбавляють дитячої довіри і любові", - написала директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич у Facebook.
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