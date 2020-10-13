Як 2020 рік вплине на ваше психічне здоров'я: пояснюють психотерапевти

Цей рік навчив нас жити у правилах нової реальності.

Психохологічні переживання і травми, пов'язані з пандемією, науковці вже називають синдромом "COVID-стресу".

Як розповідав "Українській Правді. Життя" канадський професор, психолог Стівен Тейлор є кілька видів страхів, пов'язаних з пандемією.

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Зокрема, такі:

страх захворіти на COVID-19, страх контакту з поверхнями, які можуть бути переносниками.

страх через економічні наслідки пандемії. Наприклад, хтось може боятися втратити роботу, не могти платити оренду чи заробітню плату людям.

А також ксенофобія. Людям здається, що загрозу їхньому здоров'ю несе саме чужий.

Психологічні наслідки пандемії для населення в цілому, а особливо медиківта тих, хто переніс хворобу, співмірні тим, які бувають після катаклізмів.

Депресія, посттравматичний стресовий розлад, а також тривога різко зростають.

Крім того, в Україні пандемія не єдина причина поганого психологічного настрою населення – сюди додається війна на сході країни, травми котрої залишаються досі не відпрацьованими.

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The Huffpost дослідив з якими психологічними проблемами нам ще доведеться зустрітися до кінця року.

Люди будуть переживати горе і втрати так, як ніколи раніше

Люди не просто сумують за померлими близькими, але при цьому можуть втрачати роботу, мати обмеження через спеціальні заходи безпеки, скасування подорожей та відпусток.

Психотерапевт Сіма Культшрештаз зазначає, що горе буде тільки рости кожного разу, коли людям буде траплятися в їхньому житті момент, який виглядав зовсім по іншому до пандемії.

Стрес зростатиме, оскільки одні дотримуються обмежень, а інші ні

"До цього моменту люди знають, що потрібно робити, щоби бути в безпеці і самі приймають рішення відносно ризиків, на які вони готові піти", – зауважує Культшрешта.

Але пересікання з тими, хто не дотримується належних правил, може завдавати психологічної шкоди.

Спостереження за тими, хто не дотримується правил безпеки, може мати особливий стрес, якщо ви, наприклад, працюєте медиком і робите все для того, щоби вірус не поширювався і водночас захистити своїх близьких від хвороби.

Можуть виникати конфлікти щодо того, що безпечно, а що ні, коли справа заходить про соціальну дистанцію чи великі родинні зібрання.

Стрес зростатиме, оскільки одні дотримуються обмежень, а інші ні.

Фото agnadevi/Depositphotos

Люди все частіше будуть вигоряти

Терапевт Ешлі Ертельіз каже, що її турбує благополуччя медичних працівників, які можуть дуже швидко емоційно вигоріти через свою роботу.

Вона зауважує, що медики щодня жертвують відпочинком, стосунками в сім'ї чи іншими заспокійливими моментами свого життя, щоби боротися з коронавірусом.

Ті, в кого є діти шкільного віку, також стикаються з додатковим стресом. Постдокторант психології та терапевт Інституту терапії поведінки в Арлінгтоні Крістіна Хонг Хубер стурбована стресом, який батьки відчувають від необхідності контролювати віртуальне навчання своїх дітей під час роботи.

Тим часом батьки, які і раніше доглядали за дітьми повний робочий день, тепер не мають годин "без дітей" для відновлення ресурсу.

З унікальним психологічним стресом стикаються також студенти

Ліцензована клінічна соціальна працівниця і власниця терапевтичної служби Акіра Петеркін стурбована відсутністю соціалізації у молодих людей через дистанційне навчання чи закриті студентські містечка.

"Соціалізація сприяє зростанню ідентичності та реалізації ідентичності та є способом для молодих людей подолати стрес", – каже Петеркін.

Відсутність належних точок соціального дотику чи обміну ресурсами у школі та перебування поруч з однолітками може пошкодити їх емоційному зростанню.

"Вони почуваються безнадійно та безпорадно", – додає терапевтка. – "Вони хочуть контролювати кожну дрібницю, а інші можуть перестати бути вразливими до інших: не відкриватися і не просити про допомогу, щоби створити для себе почуття безпеки".

Частота депресії може збільшуватися

Згідно досліджень, постійні і довготривалі труднощі, такі як ті, що відбуваються під час пандеміх, можуть збільшувати ризик депресії.

"Зруйнований режим дня, довге перебування вдома і менша кількість відволікаючих факторів призводять до підвищеної уваги і роздумів про негативних думках і почуттях, – каже психотерапевт Хун Хубер.

Відчуття ізоляції може сприяти підвищенню депресивних та тривожних симптомів, а пов'язана з цим соціальна ізоляція підтримує цей процес".

"У деяких волога і холодна погода може підкреслити проблеми з психічним здоров'ям і викликати відчуття похмурості", – додає доктор.

Занепокоєння, ймовірно, також збільшиться

Багато людей відчувають надзвичайну тривогу через непередбачуваність цього року.

Акіра Петеркін особливо стурбована останніми місяцями 2020 року, оскільки канікули можуть викликати додаткову тривогу навколо сімейних зборів та вручення подарунків, особливо якщо люди втратили роботу.

Працівники, які не перебувають у галузі охорони здоров’я, також можуть турбуватися про власний добробут.

Особливо стресують нині лікарі. Фото samwordley@gmail.com/Depositphotos

Кульшрешта зауважує, що працівники ресторанів або роздрібної торгівлі можуть не довіряти своїм роботодавцям, якщо вони не сприймають COVID-19 настільки серйозно, як на початку пандемії.

Працівники охорони здоров'я стикаються з іншим викликом: їм додасться роботи, оскільки все більше людей хворіють взимку завдяки грипу та іншим хворобам на фоні коронавірусу.

У деяких людей може розвинутися посттравматичний стресовий розлад

В ході постійних травм люди піддаються більшому ризику психічних розладів, пояснює Ертель. "А для деяких людей це може перерости у гострий стресовий розлад або навіть у ПТСР", – додає вона.

Особливо це стосується тих, хто працює у галузі медицини, що займається боротьбою з COVID-19. Але це також ризик для багатьох людей, які просто переживають цю пандемію.

Петеркін уточнює, що коли мова заходить про травму, система перевантажується стресовими факторами, і це може стати невідворотним.

"Тіло вміє бути дуже пильним щодо наших навколишніх проблем, – каже Петеркін.

Або люди захочуть захистити себе і створити відчуття безпеки і контролю, або вони будуть відчувати, що в них немає способу контролювати і відчувати себе в безпеці".

Ці симптоми можуть включати емоційне оніміння, наполегливе уникання нагадувань про травму, труднощі зі сном і концентрацією уваги, а також відчуття нервовості та дратівливості.

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