У Ватикані вперше судять священників, яких підозрюють у сексуальному насильстві

Двоє католицьких священників постали перед судом у Ватикані за сексуальні злочини, у яких їх підозрюють.
Це вперше в історії Ватикан порушив справу про сексуальне насильство, повідомляє BBC.
28-річного Габріеле Мартінеллі звинувачують у сексуальному насильстві над хлопчиком у Ватикані у період 2007-2012 років.
Вважають, що домагання розпочалися, коли дитині було 13 років.
72-річного Енріко Радіс звинувачують у в приховуванні ймовірних випадків сексуального насильства та в намаганні уникнути офіційного розслідування у період, коли він був ректором семінарії.
|Фото: SergPoznanskiy/Depositphotos
У той час, як десятки священників по всьому світу звинувачували в жорстокому поводженні, Ватикан ніколи не проводив судових процесів щодо звинувачень в сексуальному насильстві в своїх стінах.
Суд розпочався 14 жовтня. Жоден із підозрюваних не виступив під час засідання. Наступне засідання відбудеться за два тижні.
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