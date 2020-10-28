Мінфін збирається контролювати гроші лікарів – ЗМІ

В Міністерстві фінансів розробили постанову, за якою хочуть зобов'язати усі медзаклади, лікарні, центри сімейної медицини, які отримують гроші від Національної служби здоров'я України, тримати кошти на казначейських рахунках.

До тепер вони могли обирати будь-який банк.

Зараз документ розіслано на погодження центральним органам влади, а після цього має відбутися голосування в уряді. Документ опинився в розпорядженні видання LIGA.Life.

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В самому міністерстві поки не коментують ситуації.

Мінфін надіслав документ в центральні органи влади. Фото - Liga.Life

У разі, якщо документ пройде погодження і голосування в уряді – це може знищити основний принцип медичної реформи – фінансову незалежність кожного медзакладу зокрема.

Національна служба здоров’я проти ініціативи Мінфіну перевести обіг грошей в держказнечейство.

Там зазначають, що прийняття такого рішення наприкінці року може "спровокувати затримки в оплаті за надані медичні послуги та за відшкодування вартості лікарських засобів, що поставить під загрозу функціонування системи охорони здоров’я у період боротьби з пандемією".

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