Школи отримають додаткові кошти на маски та антисептики

Верховна Рада підтримала постанову про додаткове виділення коштів з Фонду боротьби з коронавірусом на освіту.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні Верховної Ради 18 вересня.
Згідно з постановою, з Фонду виділять 10, 5 млрд гривень, повідомляють у партії "Голос".
Ці кошти підуть на засоби захисту для шкіл, а також доплати вчителям за додаткове навантаження.
|Фото HayDmitriy/Depositphotos
Нагадаємо, що 14 вересня уряд передав до Верховної Ради проект закону "Про державний бюджет на 2021 рік".
У бюджеті на наступний рік планують запровадити нову субвенцію для боротьби з наслідками COVID-19 у школах – 1 млрд гривень.
Раніше теперішній очільник МОН Сергій Шкарлет повідомляв, що знайшов гроші на маски та антисептики для шкіл і проситиме їх в уряду.
Він просив в уряду 3 млрд гривень – це залишки освітньої субвенції у бюджетах місцевих органів самоврядування.
Проте співзасновниця ГО "Батьківський контроль" та "Смарт освіта" Іванна Коберник розповіла, що в деяких місцевих бюджетах немає залишків освітньої субвенції.
На думку колишньої очільниці МОН Ганни Новосад, передбачені кошти заклади освіти зможуть використати ближе до кінця 1 кварталу 2021 року.
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