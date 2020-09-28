Київський суд аналізує, чи законне виконання гімну в столичних школах

Київська міська рада 30 липня вирішила, що учні в школах мають співати гімн України щодня перед початком навчання.

Пізніше у Київраді запевнили, що гімн у школах - це рекомендація, не обов'язкова до виконання.

Але Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом щодо визнання протиправним рішення Київської міськради про виконання Державного Гімну щоранку в школах столиці.

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Підготовче засідання у справі суд призначив на 6 листопада, йдеться на сайті установи.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Київської міської ради щодо визнання протиправним частково рішення №433/9512 від 30.07.2020 року "Про обов’язкове виконання Державного Гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності", - йдеться у повідомленні.

Фото: HighwayStarz/Depositphotos

Позивач просить скасувати пункт 1.2. рішення, яким рекомендують виконувати Державний Гімн України у закладах загальної середньої освіти усіх типів та форм власності на початку кожного дня за участю учнів та вчителів.

Подібна практика існує у школах Туреччини та Китаю.

В Індії влада рекомендує виконувати гімн не лише перед початком уроків, а й перед початком робочого дня.

У деяких школах Японії та США діти теж можуть співати гімн, проте це не обов’язково.

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