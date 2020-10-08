В Іспанії хочуть дозволити робити аборти підліткам від 16 років без згоди батьків

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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8 жовтня 2020

Уряд Іспанії заявив, що хоче змінити закон, щоб дозволити підліткам у віці 16 і 17 років робити аборт без дозволу батьків.

Про це повідомляє BBC.

Міністерка з питань рівності Ірен Монтеро заявила, що жінки повинні мати право "вирішувати, що робити зі своїм тілом".

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У 2015 році правляча Народна партія змінила закон Іспанії про аборти, який почав вимагати згоду батьків на аборт для підлітків у віці від 16 до 18 років.

Уряд має намір скасувати цю норму.

Фото: lightsource/Depositphotos

До змін у законі також планують додати право на "новітні форми" протизаплідних засобів.

Міністерка додала, що будуть вжиті інші заходи, зокрема, приділятимуть більшу увагу статевому вихованню, яке вона назвала "вакциною" в боротьбі з гендерним насильством.

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