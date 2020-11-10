Словник англійської мови Collins назвав слово року. Ні, це не "коронавірус"

Видавці тлумачних словників Collins Dictionary назвали словом 2020 року "локдаун" (lockdown).

За даними словника, частота використання цього слова зросла на 6 000%.

У 2019 було зафіксовано 4 тисячі випадків його використання, у 2020-му цей показник зріс до 250 тисяч.

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Про це йдеться на офіційному сайті компанії Collins Dictionary.

"Слово "коронавірус", звичайно, також надзвичайно частіше використовувалося – у 35 000 разів у порівнянні з минулим роком.

Але соціальні наслідки – зміни в нашій поведінці та способі життя – вимальовуються ще більшими", – пише Давід Шаріатмадарі, представник компанії.

Слова року lockdown. Фото: william87 Depositphotos

Крім того, до першої десятки слів року увійшли:

"вимушена відпустка" (furlough); "стратегічний співробітник" (keyworker); Реклама: "Мегсіт" (Megxit) – зречення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл королівських обовʼязків, яке сталося на початку року. Аналогія до Brexit, виходу Великобританії із ЄС. mukbang (відео, на якому учасник зʼїдає велику кількість їжі для розваги глядачів); "самоізоляція" (self-isolate); "соціальне дистанціювання" (social distancing); "тіктокер" (активний користувач додатку TikTok).

Минулого року видавці тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary оголосили словом року climate strike ("кліматичний страйк").

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