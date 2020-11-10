Словник англійської мови Collins назвав слово року. Ні, це не "коронавірус"

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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10 листопада 2020

Видавці тлумачних словників Collins Dictionary назвали словом 2020 року "локдаун" (lockdown). 

За даними словника, частота використання слова цього слова у 2020 році зросла на 6 000%. 

У 2019 було зафіксовано 4 тисячі випадків його використання, у 2020-му цей показник зріс до 250 тисяч. 

Про це йдеться на офіційному сайті компанії Collins Dictionary.

"Слово "коронавірус", звичайно, також надзвичайно частіше використовувалося у 35 000 разів у порівнянні з минулим роком. 

Але соціальні наслідки зміни в нашій поведінці та способі життя вимальовуються ще більшими", пише Давід Шаріатмадарі, представник компанії. 

 Слова року lockdown. Фото: william87 Depositphotos 

Крім того, до першої десятки слів року увійшли:

🖌 "вимушена відпустка" (furlough);

🖌"стратегічний співробітник" (keyworker);

🖌"Мегсіт" (Megxit) зречення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл королівських обовʼязків, яке сталося на початку року. Аналогія до Brexit, виходу Великобританії із ЄС. 

🖌mukbang (відео, на якому учасник зʼїдає велику кількість їжі для розваги глядачів);

🖌"самоізоляція" (self-isolate);

🖌"соціальне дистанціювання" (social distancing);

🖌"тіктокер"(активний користувач додатку TikTok).

Минулого року видавці тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary оголосили словом року climate strike ("кліматичний страйк").

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