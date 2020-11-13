Книга року ВВС-2020: короткі списки премії

ВВС News Україна оприлюднила короткі списки літературної премії "Книга року ВВС-2020", "Книга року ВВС – Есеїстика-2020" та "Дитяча Книга року ВВС-2020".

Про це йдеться на сайті видання.

Короткі списки обирали серед 34 видань, які потрапили у довгі списки із понад 80-ти, які подали цього року на конкурс загалом.

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До короткого списку в номінації Книга року BBC - 2020 увійшли такі твори:

Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020

Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019

Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020

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Короткий список BBC вдалий список оновити свій wishlist в читанні. Фото: kwanchaidp depositphoto

До короткого списку у номінації Книга року ВВС - Есеїстика-2020 увійшли такі твори:

Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020

Ольга Карі. Рибка дядечка Завена. - Київ: Темпора, 2019

Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020

Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020

До короткого списку у номінації Дитяча Книга року BBC - 2020 увійшли такі твори:

Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020

Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Уляна Чуба. Мед і Паштет - фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020

Переможців оголосять на онлайн-церемонії, яка відбудеться 11 грудня 2020 року.

Серед журі конкурсу є: Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"; Вадим Карп'як, телеведучий; Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР; Віталій Чепинога, блогер; Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1 000.

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