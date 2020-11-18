Україна піднялася в рейтингу володіння англійською мовою

Цього року Україна піднялась на п'ять сходинок, з 49-го на 44-е місце.

Таким чином, українці перестали перебувати у групі низького рівня володіння англійською мовою та перейшла у групу країн середнього рівня.

Світовий рейтинг EF EPI, який з 2011 року визначає місце країн за рівнем знання англійської мови, представив результати за 2020 рік.

Українці за рівнем знань англійської межують з такими країнами:

Українці за останній рік почали краще розмовляти англійською. Фото: depositphoto

Середній рівень, за словами творців рейтингу, означає, що українці можуть використовувати мову, аби вести перемовини, розуміти тексти пісень та писати робочі електронні листи на знайомі теми.

Наші сусіди посіли у рейтингу вищі місця знання мови: Угорщина – 14-а, Польща – 16-а, Румунія – 17-а, Чехія – 19-а.

Найкраще англійську знають в Нідерландах.

Сусідні скандинавські країни так само продовжують лідирувати: Данія – друга, Фінляндія – третя.

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