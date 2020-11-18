Україна піднялася в рейтингу володіння англійською мовою 

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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18 листопада 2020

Цього року Україна піднялась на п'ять сходинок, з 49-го на 44-е місце. 

Таким чином, українці перестали перебувати у групі низького рівня володіння англійською мовою та перейшла у групу країн середнього рівня.

Світовий рейтинг EF EPI, який з 2011 року визначає місце країн за рівнем знання англійської мови, представив результати за 2020 рік. 

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Українці за рівнем знань англійської межують з такими країнами: 

  1. Куба;
  2. Албанія;
  3. Україна;
  4. Макао, Китай;
  5. Болівія.
 Українці за останній рік почали краще розмовляти англійською. Фото: depositphoto

Середній рівень, за словами творців рейтингу, означає, що українці можуть використовувати мову, аби вести перемовини, розуміти тексти пісень та писати робочі електронні листи на знайомі теми. 

Наші сусіди посіли у рейтингу вищі місця знання мови: Угорщина – 14-а, Польща – 16-а, Румунія – 17-а, Чехія – 19-а.

Найкраще англійську знають в Нідерландах. 

Сусідні скандинавські країни так само продовжують лідирувати: Данія – друга, Фінляндія – третя.

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