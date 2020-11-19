Студентам-медикам знижать прохідний бал іспитів

Студентам медикам планують знизити порогові бали для проходження іспиту "Крок-1".

Про це повідомила народна депутатка Юлія Гришина у Facebook.

"На сьогоднішній день сертифікати видаються тим, хто склав іспит на 60,5, а одразу після офіційної публікації - видадуть і тим, хто склав 55,5-60,4", - зазначила Гришина.



За її словами, відповідний наказ чекає публікації у Офіційному віснику. Він має бути опублікований 27 листопада.



Гришина додала, що "рік був важким і необхідно реагувати на ці виклики".

Нагадаємо:

"Крок-1" перевіряє рівень знань з фундаментальних для медиків дисциплін – анатомії, фізіології, гістології, фармакології, патологічні анатомії, фізіології та інших.

Цей іспит студенти складають наприкінці третього курсу навчання.

"Крок-2" – це набір питань з клінічних дисциплін, в яких майбутні лікарі намагаються підібрати найбільш коректний метод діагностики чи лікування патології, зазначеної в умові. Його складають в кінці шостого курсу.

"Крок-3" складається під час навчання в інтернатурі.

У липні Міністерство охорони здоров'я знизило на 10% прохідний бал для іспитів "Крок-2" та "Крок-3".

Також в МОЗ запевнили, що знизили прохідний бал іспиту для медиків, бо хотіли підтримати студентів у нелегкий навчальний рік.

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