Через пандемію народжується удвічі більше мертвих дітей – дослідження

Вагітні жінки частіше відкладають звернення до лікаря через СOVID-19, тому кількість мертвонароджених збільшилася вдвічі.

Слідчі органи охорони здоров'я Великої Британії розпочали аналіз потенційного збільшення кількості мертвонароджених під час першої хвилі пандемії.

Відділ розслідувань безпеки охорони здоров’я (HSIB) розслідує справи 40 мертвонароджених, які з'явилися на світ з квітня по червень цього року.

За той же період минулого року вони розслідували 24 випадки мертвонародження, повідомляє HSJ.

Гінекологи-акушери б'ють на сполох, що на першому етапі пандемії зменшилось число вагітних жінок, які зверталися по невідкладну допомогу.

Через пандемію вагітні жінки рідше звертаються по невідкладну допомогу.

Фото coffemill/Depositphoto

Вони сказали, що це говорить про те, що жінки могли "відкласти" пошук допомоги через страх заразитися коронавірусом в лікарнях.

"Що ми помітили протягом початкового періоду пандемії, так це те, що ми спостерігали приблизно вдвічі більше мертвонароджених у порівнянні з тим самим часом минулого року.

Усі ці розслідування тривають і завершуються. Нам потрібно розглянути їх повністю, щоб зрозуміти деякі нюанси", – зауважує заступниця директора з розслідувань материнства в HSIB Сенді Льюїс.

"Одне з найбільших занепокоєнь в системі охорони здоров'я полягає в тому, чи не сталися ненавмисні наслідки деяких змін, що відбулися в березні та квітні, особливо через локдаун і обмеження в пересуванні, які були спрямовані на охорону здоров'я, – пояснює Луїза Пейдж, директорка HSIB

Зараз ми розглядаємо, чи шукали жінки по-різному в цей час медичну допомогу, вплив локдауну, вплив на початку пандемії невизначеності щодо того, чи будуть вагітні жінки у групі ризику, як це було під час спалаху грипу".

Утім, висновки національного бюро медичних розслідувань Великої Британії опубліковані до того, як будуть оприлюдненні цифри перинатальних втрат по всій країні.

"Допологовий догляд є надзвичайно важливим, і ми закликаємо всіх жінок регулярно відвідувати огляди в гінеколога.

Ми постійно радили жінкам, які мають занепокоєння свого здоров’я чи здоров’я дитини, включаючи рухи дитини, негайно звертатися за медичною допомогою до акушерки чи лікарні", – закликає доктор Едвард Моріс, директор Королівської колегії акушерів і гінекологів.

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