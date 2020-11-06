На російську мову в школах Києва багато скаржаться – мовний омбудсмен

Багато звернень і критики від громадян щодо мови навчання стосується закладів освіти Києва.
Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь на пресконференції в Укрінформі, повідомляє агентство.
Він зазначив, що у Києві на уроках немала частка учителів досить часто, а в окремих випадках - зрідка, використовують російську мову замість української.
А на позашкільних заходах російською розмовляє чверть педагогічних працівників, а зрідка використовують 45%.
|Тарас Кремінь. Фото6 Катерина Хорощак
"Ми щиро сподіваємося на найближчу зустріч з очільником української столиці, з яким ми б хотіли провести досить плідну і важливу зустріч.
Вона буде полягати у розборі тієї проблематики, яку ми помітили за результатами десятків звернень.
Бо, підкреслю, що величезна кількість звернень і критики на мову навчання стосується закладів освіти міста Києва. Разом із тим є якісь шляхи у розв'язанні цієї проблеми", - сказав Кремінь.
За словами мовного омбудсмена, ще більше російської замість української використовують в закладах позашкільної освіти - музичних школах, дитячо-юнацьких спортивних школах, у гуртковій роботі тощо.
"Така частка нарікань є особливо помітною. Крім контролю, крім захисту, органи місцевого самоврядування та органи управління освітою повинні подбати про створення кращих умов, про підвищення кваліфікації педагогічних працівників", - сказав Кремінь.
Дослідження з малою вибіркою у 200 приватних гуртків та секцій для дітей у 5 найбільших містах України – Києва, Харкові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі показує схожу ситуацію.
Частка гуртків та секцій, в яких усі заняття проводяться виключно російською мовою, становить 56%, а в Харкові та Дніпрі – 79% і 74% відповідно. Частка гуртків, у яких усі заняття проводяться українською – близько 15% (у Києві – 16%, у Харкові – 8%).
Нагадаємо, мовний омбудсмен перевірятиме, чи перейшли російськомовні школи на українську мову навчання.
Раніше Кремінь повідомляв, що близько 200 тисяч учнів перейдуть на українську мову навчання.
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