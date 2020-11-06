На російську мову в школах Києва багато скаржаться – мовний омбудсмен

Багато звернень і критики від громадян щодо мови навчання стосується закладів освіти Києва.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь на пресконференції в Укрінформі, повідомляє агентство.

Він зазначив, що у Києві на уроках немала частка учителів досить часто, а в окремих випадках - зрідка, використовують російську мову замість української.

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А на позашкільних заходах російською розмовляє чверть педагогічних працівників, а зрідка використовують 45%.

Тарас Кремінь. Фото6 Катерина Хорощак

"Ми щиро сподіваємося на найближчу зустріч з очільником української столиці, з яким ми б хотіли провести досить плідну і важливу зустріч.

Вона буде полягати у розборі тієї проблематики, яку ми помітили за результатами десятків звернень.

Бо, підкреслю, що величезна кількість звернень і критики на мову навчання стосується закладів освіти міста Києва. Разом із тим є якісь шляхи у розв'язанні цієї проблеми", - сказав Кремінь.

За словами мовного омбудсмена, ще більше російської замість української використовують в закладах позашкільної освіти - музичних школах, дитячо-юнацьких спортивних школах, у гуртковій роботі тощо.

"Така частка нарікань є особливо помітною. Крім контролю, крім захисту, органи місцевого самоврядування та органи управління освітою повинні подбати про створення кращих умов, про підвищення кваліфікації педагогічних працівників", - сказав Кремінь.

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Дослідження з малою вибіркою у 200 приватних гуртків та секцій для дітей у 5 найбільших містах України – Києва, Харкові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі показує схожу ситуацію.

Частка гуртків та секцій, в яких усі заняття проводяться виключно російською мовою, становить 56%, а в Харкові та Дніпрі – 79% і 74% відповідно. Частка гуртків, у яких усі заняття проводяться українською – близько 15% (у Києві – 16%, у Харкові – 8%).

Нагадаємо, мовний омбудсмен перевірятиме, чи перейшли російськомовні школи на українську мову навчання.

Раніше Кремінь повідомляв, що близько 200 тисяч учнів перейдуть на українську мову навчання.

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