Мовний омбудсмен перевірить, чи перейшли російськомовні школи на українську мову навчання

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови моніторитиме дотримання мовного законодавства, зокрема щодо переходу російських шкіл на українську мову навчання.

Про це в ефірі радіо "НВ" сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляють на сайті Кабміну.

"Уповноважений із захисту державної мови, відповідно до покладених на нього функцій, буде контролювати виконання мовного закону Міністерством освіти і науки України. Тому щодо виконання мовного законодавства, щодо можливих порушень, ми, звичайно, будемо проводити відповідний моніторинг і в цьому році, і в подальшій перспективі", - пояснив Тарас Кремінь.

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Мовний омбудсмен також нагадав, що норма закону щодо штрафних санкцій за порушення мовного законодавства почне діяти за 2 роки.

Тарас Кремінь. Фото: Катерина Хорощак

"Сьогодні ми можемо готувати виключно звернення до тих чи інших установ, організацій за зверненням громадян та за результатами моніторингу діяльності державних установ у різних сферах", - сказав він.

Раніше Кремінь повідомляв, що близько 200 тисяч учнів перейдуть на українську мову навчання.

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