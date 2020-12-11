Український хімік отримав близько 2 млн євро на удосконалення ліків

Український вчений Павло Михайлюк став першим українським хіміком, який отримав грант Європейської дослідницької ради (ERC).

Згідно з грантовою програмою, на проведення досліджень науковець отримає 1,9 млн євро на 60 місяців.

Перелік переможців опублікували у журналі і Європейської дослідницької ради.

Український науковець буде вивчати сполуки бензолу у складі лікарських засобів

При цьому планує надати безпатентні еквіваленти існуючим лікарським засобам, які будуть мати покращені властивості.

Фото alexraths/Depositphotos

Команда Павла Михайлюка розробить інноваційні ізостери – молекули з аналогічною формою і властивостями, які увійдуть до складу ряду противірусних, протизапальних і гіпотензивних препаратів.

"Одним із найпопулярніших структурних елементів у хімії є кільце бензолу…

Наразі, понад 500 наявних ліків, зокрема аспірин та парацетамол, складаються з молекул, що містять бензол.

Проте в останні роки фармацевтичні компанії щосили намагаються постачати на ринок нові ліки, оскільки вони часто використовують старі підходи та "будівельні блоки", які містять бензол", – пояснюють у ERC.

Зазначається, що заміна однієї біологічно активної ізостери на іншу дозволяє вченим поліпшити біологічні та фізичні властивості сполуки без значних змін у хімічній структурі.

Свої дослідження Павло буде проводити в Україні на базі компанії Enamine Ltd, де працює науковим директором.

Організація є міжнародним постачальником хімічних і біологічних послуг для біотехнологічних компаній, академічних інститутів та дослідницьких організацій.

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