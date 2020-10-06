Вручили Нобелівську премію з фізики-2020. Що важливого відкрили науковці

Нобелівську премію з фізики у 2020 році отримали:
- Роджер Пенроуз "за відкриття того, що утворення чорної діри є надійним прогнозом загальної теорії відносності",
- Рейгард Гензель і Ендреа Гез "за відкриття екзопланети на орбіті навколо сонцеподібної зірки".
Переможця оголосили під час онлайн-конференції 6 жовтня.
BREAKING NEWS:
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020
ДОПОВНЮЄТЬСЯ
5 жовтня Нобелівську премію з фізіології та медицини-2020 дали за "відкриття вірусу гепатиту С".
Нагадаємо, у 2019 році нагороду вручили Дідьє Келоту та Майклу Мейору за відкриття екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу.
А Джеймсу Піблзу – за теоретичні відкриття у фізичній космології.
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