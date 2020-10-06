Вручили Нобелівську премію з фізики-2020. Що важливого відкрили науковці

Нобелівську премію з фізики у 2020 році отримали:
- Роджер Пенроуз "за відкриття того, що утворення чорної діри є надійним прогнозом загальної теорії відносності",
- Рейгард Ґенцель і Андреа Ґез "за відкриття надмасивного компактного об'єкта у центрі нашої галактики".
Переможця оголосили під час онлайн-конференції 6 жовтня.
Три лауреати отримали в цьому році Нобелівську премію з фізики за відкриття, пов'язані з одним і тим же екзотичним явищем у Всесвіті - чорною дірою, йдеться на сайті премії.
Роджер Пенроуз показав, що загальна теорія відносності призводить до утворення чорних дір.
Рейнгард Гензель і Андреа Гез виявили, що невидимий і надзвичайно важкий об'єкт вплливає на орбіти зірок в центрі нашої галактики. Надмасивна чорна діра - єдине відоме пояснення.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz
Роджер Пенроуз використовував геніальні математичні методи, щоб довести те, що чорні діри є прямим наслідком загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна.
Сам Ейнштейн не вірив, що чорні діри справді існують, і затягують у себе все, що в них входить. Ніщо не може втекти звідти, навіть світло.
У січні 1965 року, через десять років після смерті Ейнштейна, Роджер Пенроуз довів, що чорні діри дійсно можуть утворюватися, і докладно описав їх.
Його новаторська стаття досі вважається найважливішим внеском в загальну теорію відносності з часів Ейнштейна.
Рейнхард Гензель і Андреа Гез очолювали дві окремих групи астрономів, які з початку 1990-х років зосередили свою увагу на області під назвою Стрілець A* в центрі нашої галактики.
Орбіти найяскравіших зірок, найближчих до середини Чумацького Шляху, були нанесені на карту.
Вимірювання цих двох груп збігаються: обидві виявили надзвичайно важкий невидимий об'єкт, який тягне за собою нагромадження зірок, змушуючи їх рухатися із запаморочливою швидкістю.
Близько чотирьох мільйонів сонячних мас зібрані разом в області розміром не більше нашої Сонячної системи.
Використовуючи найбільші в світі телескопи, Гензель і Гез розробили методи, що дозволяють бачити крізь величезні хмари міжзоряного газу і пилу центр Чумацького Шляху.
Їхня робота дала нам найбільш переконливі докази існування надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху.
5 жовтня Нобелівську премію з фізіології та медицини-2020 дали за "відкриття вірусу гепатиту С".
Нагадаємо, у 2019 році нагороду вручили Дідьє Келоту та Майклу Мейору за відкриття екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу.
А Джеймсу Піблзу – за теоретичні відкриття у фізичній космології.
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