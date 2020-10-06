Вручили Нобелівську премію з фізики-2020. Що важливого відкрили науковці

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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6 жовтня 2020

Нобелівську премію з фізики у 2020 році отримали:

  • Роджер Пенроуз "за відкриття того, що утворення чорної діри є надійним прогнозом загальної теорії відносності",
  • Рейгард Гензель і Ендреа Гез "за відкриття екзопланети на орбіті навколо сонцеподібної зірки".

Переможця оголосили під час онлайн-конференції 6 жовтня.

ДОПОВНЮЄТЬСЯ

5 жовтня Нобелівську премію з фізіології та медицини-2020 дали за "відкриття вірусу гепатиту С".

Нагадаємо, у 2019 році нагороду вручили Дідьє Келоту та Майклу Мейору за відкриття екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу.

А Джеймсу Піблзу за теоретичні відкриття у фізичній космології.

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