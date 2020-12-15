Цифра дня: Зеленський нагородив 901 жінку званням "матір-героїня"

Президент Володимир Зеленський надав звання "мати-героїня" 901 українській жінці.

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Указом відзначені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

Що дає жінці звання "мати-героїня"

Жінкам, які отримали звання "матері-героїні" виплачується винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, для працездатних осіб.

Також сім'я отримує пільги, передбачені багатодітним сім’ям:

50-відсоткова знижка плати за користування житлом;

50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами;

50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі, якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

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