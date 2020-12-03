В Україні 270 тис. мам зможуть вийти на роботу, якщо збільшити доступ до дитсадків. Дослідження

Близько 270 тисяч жінок в Україні зможуть влаштуватися на роботу після народження дитини, якщо покращиться доступ до дитячих садків та якість надання послуг.

Такими є результати аналітичного дослідження Центру економічної стратегії.

Згідно з дослідженням ЦЕС, якщо охоплення дитячих садків зросте на 10%, то 270 тис. жінок зможуть вийти на роботу.

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Зараз цей показник охоплює 58% дітей.

Матері називають кілька глобальних проблем, які впливають на якість садків: черги в дитячі садки;

переповненість груп;

низька якість послуг;

висока вартість приватних садків.

Фото diego_cervo/Depositphotos

Аналітики зі свого боку називають кілька варіантів, які допоможуть вирішити проблеми з доступом та якістю дитячих садків.

Для вирішенням проблеми переповненості груп, рекомендують запровадити систему "Гроші ходять за дитиною".

За цією системою витрати за навчання дитини у приватному садку можуть частково покриватися з місцевого бюджету.

При цьому приватний заклад має притримуватися ліцензійних вимог та вести свою діяльність офіційно.

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Щодо зменшення черг зазначається, що його можна досягти за рахунок зниження вимог до будівель дитячих садків та до організації харчування. Це полегшить відкриття садків в приватному секторі.

Щоб систематизувати та контролювати наповненість груп протягом року, на думку дослідників, варто запровадити електронні табелі.

"Додатковим рішенням є впровадження системи "overbooking", коли в дитячий садок записують більше дітей з розрахунку на те, що певна частка дітей не відвідуватиме дитсадок.

Наприклад, у Києві, згідно з даними КМДА, у вересні-грудні 2019 року щоденне відвідування було в середньому на рівні 65%", – додають аналітики.

При цьому низька якість послуг безпосередньо залежить від педагогів та їхньої мотивації.

"Низька заробітна плата демотивує хороших педагогів йти працювати до дитсадків та є причиною низької якості послуг.

Щоб покращити ситуацію з кадровим забезпеченням, необхідно зменшити вимоги до тривалості навчання вихователя та відв’язати зарплати від єдиної тарифної сітки", – зазначають у дослідженні.

Крім того, аналітики зазначають, що варто легалізувати процес співоплат батьків.

Оскільки оплати батьків можуть бути джерелом для збільшення зарплат вихователів, проте в такому випадку вони повинні бути офіційними.

Проте малозабезпечені сім’ї мають отримувати послуги безкоштовно.

Також потрібно вирішити проблему з організацією та якістю харчування.

"Якістю продуктів іноді нехтують,приймаючи зіпсовану продукцію від постачальників чи економлячи на вартості продуктів.

При цьому харчування не є інклюзивним, тобто не враховує специфічні потреби певних груп дітей.

Рішенням тут може стати пом’якшення застарілих вимог до організації харчування, залучення батьків до контролю за дотриманням якості та/або затвердження різних варіантів рецептур", – рекомендують аналітики.

На думку дослідників, всі ці проблеми є наслідком недостатнього фінансування.

Крім того, через те, що видатки на дошкільну освіту відбуваються за рахунок коштів місцевого бюджету, існує нерівність фінансування на одну дитину між регіонами.

Наприклад, в західних областях групи більш переповнені, на додачу з меншим фінансуванням із розрахунку на одну дитину.

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