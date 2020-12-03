В Україні 270 тис. мам зможуть вийти на роботу, якщо збільшити доступ до дитсадків. Дослідження

Близько 270 тисяч жінок в Україні зможуть влаштуватися на роботу після народження дитини, якщо покращиться доступ до дитячих садків та якість надання послуг.

Такими є результати аналітичного дослідження Центру економічної стратегії.

Згідно з дослідженням ЦЕС, якщо охоплення дитячих садків зросте на 10%, то 270 тис. жінок зможуть вийти на роботу.

Зараз цей показник охоплює 58% дітей.

Матері називають кілька глобальних проблем, які впливають на якість садків: черги в дитячі садки;

переповненість груп;

низька якість послуг;

висока вартість приватних садків.

Фото diego_cervo/Depositphotos

Аналітики зі свого боку називають кілька варіантів, які допоможуть вирішити проблеми з доступом та якістю дитячих садків.

Для вирішенням проблеми переповненості груп, рекомендують запровадити систему "Гроші ходять за дитиною".

За цією системою витрати за навчання дитини у приватному садку можуть частково покриватися з місцевого бюджету.

При цьому приватний заклад має притримуватися ліцензійних вимог та вести свою діяльність офіційно.

Щодо зменшення черг зазначається, що його можна досягти за рахунок зниження вимог до будівель дитячих садків та до організації харчування. Це полегшить відкриття садків в приватному секторі.

Щоб систематизувати та контролювати наповненість груп протягом року, на думку дослідників, варто запровадити електронні табелі.

"Додатковим рішенням є впровадження системи "overbooking", коли в дитячий садок записують більше дітей з розрахунку на те, що певна частка дітей не відвідуватиме дитсадок.

Наприклад, у Києві, згідно з даними КМДА, у вересні-грудні 2019 року щоденне відвідування було в середньому на рівні 65%", – додають аналітики.

При цьому низька якість послуг безпосередньо залежить від педагогів та їхньої мотивації.

"Низька заробітна плата демотивує хороших педагогів йти працювати до дитсадків та є причиною низької якості послуг.

Щоб покращити ситуацію з кадровим забезпеченням, необхідно зменшити вимоги до тривалості навчання вихователя та відв’язати зарплати від єдиної тарифної сітки", – зазначають у дослідженні.

Крім того, аналітики зазначають, що варто легалізувати процес співоплат батьків.

Оскільки оплати батьків можуть бути джерелом для збільшення зарплат вихователів, проте в такому випадку вони повинні бути офіційними.

Проте малозабезпечені сім’ї мають отримувати послуги безкоштовно.

Також потрібно вирішити проблему з організацією та якістю харчування.

"Якістю продуктів іноді нехтують,приймаючи зіпсовану продукцію від постачальників чи економлячи на вартості продуктів.

При цьому харчування не є інклюзивним, тобто не враховує специфічні потреби певних груп дітей.

Рішенням тут може стати пом’якшення застарілих вимог до організації харчування, залучення батьків до контролю за дотриманням якості та/або затвердження різних варіантів рецептур", – рекомендують аналітики.

На думку дослідників, всі ці проблеми є наслідком недостатнього фінансування.

Крім того, через те, що видатки на дошкільну освіту відбуваються за рахунок коштів місцевого бюджету, існує нерівність фінансування на одну дитину між регіонами.

Наприклад, в західних областях групи більш переповнені, на додачу з меншим фінансуванням із розрахунку на одну дитину.

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