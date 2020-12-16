Виклики "швидкої" розділили на категорії. Коли і скільки часу тепер чекати на допомогу

Відтепер виклики, які надходять до екстреної (швидкої) медичної допомоги, будуть класифікуватися на кілька видів, залежно від стану пацієнта.

Категорії передбачають певну кількість часу, протягом якого "швидка" допомога має приїхати на виклик.

Такі зміни передбачені проєктом постанови Кабінету Міністрів України "Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події".

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 16 грудня.

Фото logoboom/Depositphotos

Зокрема звернення стосовно надання екстреної медичної допомоги залежно від стану пацієнта розділені на чотири категорії.

критичні;

екстрені;

неекстрені;

непрофільні.

Про це повідомив народний депутат Василь Мокан на своїй сторінці у соцмережі.

У випадку, які належать до категорії критичних, бригади екстреної медичної допомоги повинні прибути за 10 хвилин з моменту надходження звернення до диспетчера прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

А під час звернень, які належать до категорії екстрених – за 20 хвилин.

В постанові зазначається, що при критичних випадках "з огляду на можливість виникнення обставин, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги, допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більше ніж у 25% випадків".

А при екстрених – не більше ніж у 15% випадків.

Василь Мокан зазначає, що згідно зі статистикою, за 2018 рік у містах вчасний доїзд бригад на місце події становить, з урахуванням існуючого нормативу, 88% випадків, а у селах – 82% відповідно.

Водночас питома вага викликів у сільській місцевості від загальної кількості становить 25%.

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