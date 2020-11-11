Вчені припускають, що застуда може захистити деяких людей від COVID-19

У деяких людей після застуди можуть з'явитися антитіла, які можуть забезпечити певний рівень захисту від SARS-CoV-2 - вірусу, що викликає COVID-19. Особливо це стосується дітей.

Так вважають автори дослідження, яке нещодавно опублікували в журналі Science.

Це відкриття, по суті, було випадковістю, зазначає HuffPost.

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Дослідники працювали над розробкою нових, більш чутливих тестів для виявлення антитіл COVID-19.

Тоді вони зробили дещо несподіване відкриття: у деяких людей є антитіла, які реагують на COVID-19, хоча у них ніколи не було вірусу.

Фото: Maryna_Andrejchenko/Depositphotos

Потім дослідники вивчили 300 зразків крові, зібраних перед пандемією, і виявили, що майже у всіх цих людей були антитіла, які захищають від коронавірусів, що викликають застуду. (Існує безліч різних штамів коронавірусів, деякі з яких викликають застуду.)

Вчені порівняли антитіла, присутні в цій крові, із зразками людей, вже перехворіли.

Крім того, близько 5% дорослих мали антитіла, які "розпізнавали" SARS-CoV-2, навіть якщо вони не застудилися в період забору крові. І в 7% дорослих людей, які застудилися у той час, були подібні антитіла.

Також антитіла, які розпізнають SARS-CoV-2, виявили у 44% дітей.

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"Наші результати показують, що у дітей набагато більше шансів мати ці перехресно-реактивні антитіла, ніж у дорослих.

Необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чому це так, але це може бути пов'язано з тим, що діти більш регулярно піддаються впливу інших коронавірусів", - розповів автор дослідження Кевін Нг, докторант Інституту Френсіса Кріка в Лондоні.

Центр з контролю і профілактики захворювань в США повідомляє, що застуда зазвичай є основною причиною, через яку діти пропускають школу, і вони нерідко хворіють трьома або більше простудними захворюваннями протягом звичайного року.

Тому для батьків, безумовно, було б гарною новиною дізнатися, що всі ці дні чхання і шмарклі можуть дати їхнім дітям певний рівень захисту від COVID-19.

Але експерти, які не брали участі в новому дослідженні, закликають до обережності.

Насамперед, те, що антитіла "розпізнають" вірус, не означає, що вони обов'язково будуть боротися з цим вірусом.

"Вже існуючі антитіла була знайдені у людей, які не інфікувались коронавірусом. Вони вступали у взаємодію з частиною шипоподібного білка Sars-Cov-2 - S2, який називають S2" - розповіла Філіпа Маррак, голова Департаменту імунології та геномної медицини в клініці National Jewish Health.

"Шипоподібний" білок - це та частина вірусу, яка нагадує корону та "чіпляється" до клітини господаря.

Проте не схоже, що антитіла до S2 можуть бути дуже корисними, додала Маррак і вказала на те, що той глобальний вплив, який завдав COVID-19, є доказом того, що більшість людей не має антитіл, які дають захист від інфекції

Автори дослідження також застерегли від поспішних висновків, що застуда захистить від COVID-19 - хоча вони дійсно вважають, що це може сприяти тому, що у деяких людей, особливо у дітей, можуть бути більш легкі симптоми хвороби.

За даними Американської педіатричної академії, яка відстежує COVID-19 і дітей приблизно в половині Сполучених Штатів - на основі наявних даних - від 0,6% до 6,4% дітей, інфікованих цим вірусом, потребували госпіталізації.

Маррак згодна з тим, що дослідження варто продовжити, хоча вона вважає, що існує безліч факторів, які роблять дітей менш сприйнятливими до важких захворювань COVID-19.

Тому на сьогодні найкращим захистом від COVID-19 залишається: регулярне миття рук, дотримання соціальної дистанції і носіння маски.

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