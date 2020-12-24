Мікрохвилівка та інші цікаві речі, які загубили українці в метро у 2020 році

У 2020 році до Бюро знахідок київської підземки потрапило понад 180 різних речей.

Про це повідомила речниця метрополітену Києва Наталка Макогон.

"За статистикою, на кількість згуб впливає пора року та погода. В осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки", – розповідає вона.

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За її словами, за втраченим повертається лише третина власників.

Проте цьогоріч перелік загублених речей в метрополітені дуже незвичний, бо українці загубили багато цінних і габаритних речей.

Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

❗️Найчастіше за 2020 рік губили:

самокат;

сукню;

телефони;

валізи;

дитячі рюкзаки.

❗️З цінного:

електронний фітнес браслет;

електронну книжку;

телефон;

ноутбук

❗️З побутового :

газонокосарку;

мікрохвильову піч;

прасувальну дошку;

надувний матрац.

Бюро знахідок Київського метрополітену працює на станції "Нивки" в будні дні з 8.00 до 17.00, а в п`ятницю з 8.00 до 15.45.

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Також можна для довідки можна зателефонувати за номером – (044) 238-43-13.

При цьому бюро приймає лише речі – за їх зберігання передбачена оплата.

А знайдені документи передаються працівникам правоохоронних органів, тому необхідно звертатися до поліції.

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