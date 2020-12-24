Мікрохвилівка та інші цікаві речі, які загубили українці в метро у 2020 році

У 2020 році до Бюро знахідок київської підземки потрапило понад 180 різних речей.
Про це повідомила речниця метрополітену Києва Наталка Макогон.
"За статистикою, на кількість згуб впливає пора року та погода. В осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки", – розповідає вона.
За її словами, за втраченим повертається лише третина власників.
Проте цьогоріч перелік загублених речей в метрополітені дуже незвичний, бо українці загубили багато цінних і габаритних речей.
|Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
❗️Найчастіше за 2020 рік губили:
- самокат;
- сукню;
- телефони;
- валізи;
- дитячі рюкзаки.
❗️З цінного:
- електронний фітнес браслет;
- електронну книжку;
- телефон;
- ноутбук
❗️З побутового :
- газонокосарку;
- мікрохвильову піч;
- прасувальну дошку;
- надувний матрац.
Бюро знахідок Київського метрополітену працює на станції "Нивки" в будні дні з 8.00 до 17.00, а в п`ятницю з 8.00 до 15.45.
Також можна для довідки можна зателефонувати за номером – (044) 238-43-13.
При цьому бюро приймає лише речі – за їх зберігання передбачена оплата.
А знайдені документи передаються працівникам правоохоронних органів, тому необхідно звертатися до поліції.
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