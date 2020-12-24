Мікрохвилівка та інші цікаві речі, які загубили українці в метро у 2020 році

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
9729
24 грудня 2020

У 2020 році до Бюро знахідок київської підземки потрапило понад 180 різних речей.

Про це повідомила речниця метрополітену Києва Наталка Макогон

"За статистикою, на кількість згуб впливає пора року та погода. В осінньо-зимовий період найчастіше пасажири забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки та сумочки", – розповідає вона.

Реклама:

За її словами, за втраченим повертається лише третина власників.

Проте цьогоріч перелік загублених речей в метрополітені дуже незвичний, бо українці загубили багато цінних і габаритних речей. 

 Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

❗️Найчастіше за 2020 рік губили:

  • самокат;
  • сукню;
  • телефони;
  • валізи;
  • дитячі рюкзаки.

❗️З цінного:

  • електронний фітнес браслет;
  • електронну книжку;
  • телефон;
  • ноутбук

❗️З побутового :

  • газонокосарку;
  • мікрохвильову піч;
  • прасувальну дошку;
  • надувний матрац.

Бюро знахідок Київського метрополітену працює на станції "Нивки" в будні дні  з 8.00 до 17.00, а в п`ятницю з 8.00 до 15.45.

Реклама:

Також можна для довідки можна зателефонувати за номером – (044) 238-43-13.

При цьому бюро приймає лише речі – за їх зберігання передбачена оплата. 

А знайдені документи передаються працівникам правоохоронних органів, тому необхідно звертатися до поліції.

Вас також може зацікавити:

Що шукали українці в Google в 2020 році

Клава Кока, MORGENSHTERN, "Холостячка": що дивилися в Україні на YouTube в 2020 році

Музичні підсумки-2020: дистанційні концерти, Spotify в Україні, пісні про ЛГБТ та корупцію і не тільки

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 42
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2196
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3011
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат