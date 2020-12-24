Музичні підсумки-2020: дистанційні концерти, Spotify в Україні, пісні про ЛГБТ та корупцію і не тільки

Через пандемію коронавірусу цей рік видався важким для всіх, і українська музика не стала винятком.

Концерти скасовувалися, тому артисти і менеджери фактично залишилися без роботи.

Це вплинуло на якість нових пісень і альбомів, що вийшли в 2020-му.

Реклама:

На щастя, дехто зміг перенести виступи в онлайн або вигадати альтернативні формати.

Попри це в українській музиці 2020-го були і хороші новини. Українська піаністка отримала "Греммі", а ще у нас нарешті запустився Spotify.

Але головне – в 2020-му наші нові артисти почали вилазити з власної шкаралупи і говорити на болючі та "незручні" теми довкола політики та соціуму, еволюціонуючи із відсторонених медійних персонажів у повноцінних лідерів думок.

Музичний оглядач "Української правди. Життя" Філ Пухарєв обрав для вас найголовніші альбоми, кліпи, пісні та події української музики в році, що минає.

Альбом року: Лінія Маннергейма – "Конфіскат"

Реклама:

У гурті "Жадан і Собаки" Сергій Жадан та Євген Турчинов грають прямий, як двері, ска-панк. Але при всій своїй бронебійності та гостроті суто музичного смаку йому все ж не вистачає.

Коли три роки тому до харківських поета та гітариста у новому супергурті приєднався їхній земляк, Олег Каданов (екс-"Оркестр Че", "Мантра Керуака"), маятник захитався в інший бік.

Войовничий, озлоблений, хижо вишкірений репкор "Лінії Маннергейма" надав поетичному нерву Жадана ще більшої чутливості до хвороб часу.

"Конфіскат" – дебютний повноформатник "ЛМ", дія якого розгортається у звичному для Сергія Вікторовича сетингу. Апостоли дають прикурити розгубленим волоцюгам біля нічних кіосків, Ісус виходить на бій із портовим вантажником, а з-за плеча повії визирає блаженна Марія Магдалина.

Поет – хоч і творець цього світу, але, на відміну від тих таки "Собак...", не одноосібний правитель в ньому.

Протягом 10 треків альбому Жадан, Каданов та Турчинов постійно змінюють один одного біля мікрофону, приміряючи ролі реперів із промислових околиць. Кожний вносить у настрій пісень щось своє і має що сказати.

А ще "Конфіскат" сповнений передчуттям глобального апокаліпсису, що вже чатує на нас за порогом у коронавірусному світі. Тому давайте просто зафіксуємо момент.



Пісня року: Alina Pash, Сергій Бабкін, LATEXFAUNA, YUKO, [O], KRUТЬ та інші – "Різні.Рівні"

Зазвичай "збірні солянки" українських музикантів із важливих приводів звучать так, що хочеться затулити вуха.

У 2020-му цей стереотип успішно зламала пісня "Різні.Рівні" – потужна колаборація наших актуальних артистів на підтримку прав ЛГБТ-спільнот.

Всі вони різні за стилями, жанрами та статусом, але рівні у своїй крутості.

"Бути різними добре разом", – головний меседж цієї історії.

А скласти цей музичний пазл і оформити його в модне звучання вдалося Євгену Філатову (The Maneken) – саундпродюсеру Jamala, ONUKA, The Elephants та інших.

Колаборація року: Alina Pash, OTOY, Den Da Funk, DJ Pone – CORRUPTION

Здавалося, що говорити про соціально-політичні проблеми в Україні наші нові музиканти або бояться, або просто не вміють.

Але напередодні місцевих виборів Аліну Паш та її друзів-емсі прорвало.

Корупція, поліцейське насильство, спиляні ліси і навіть В’ячеслав Чорновол – все це вмістилося в чотири хвилини індастріал-репу, міцно спресованого, як купюри в кишенях олігархів.

Паш у гримі Джокера, діти в масках Януковича, Трампа та Кім Чен Ина, брейкденсери біля станції метро "Хрещатик" – відеосупровід до CORRUPTION вийшов не менш епічним.

Кліп команда співачки зняла та змонтувала всього за кілька днів.

Інші цікаві музичні колаборації-2020: Міхалок і Чемеров – " Чорнобиль форева "

Jamala та Pianoбой – " Эндорфины "

Jamala feat. alyona alyona – " Жалі "

alyona alyona feat. KALUSH, OTOY, Білий Бо та ін. – " Стержень "

The Hardkiss та MONATIK – " Кобра "

Сергій Бабкін та Олена Кравець – " Спалах "

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Данієлян – " Героям "

Alina Pash x T-Zhuk – Amaga 2020

Vakula feat. MONATIK – Walkie Talkie

MONATIK & Вера Брежнева – " ВЕЧЕРиНОЧКА "

KAZKA x ALEKSEEV – " Поруч "

Кліп року: Бумбокс feat. Крихітка – "Ангела"

Знімаючи цей кліп, режисер Стас Гуренко надихався класичними голландськими та іспанськими натюрмортами.

До них він додав сучасні предмети, що навіюють асоціації з подіями в актуальній історії України – Революцією Гідності, війною на Сході, справою Андрія "Riffmaster" Антоненка і не тільки.

І Андрій Хливнюк, і сам Гуренко в один голос заявляють: аби знайти всі символи кліпу "Ангела" і зрозуміти їх повністю, потрібно передивитися його не один раз і постійно тиснути на паузу.

Щира правда. І це комплімент.

Виконавиці року: alyona alyona/Alina Pash

У минулому році Альона та Аліна перевернули гру в українській музиці. А у цьому відпрацювали кредит довіри на 200%.

Факти не дадуть збрехати: без цих дівчат не обійшлася жодна (!) місячна підбірка свіжої української музики на УП.Життя.

Протягом 2020-го урбан-дівам вдавалося і розважати, і зачіпати серйозні теми.

Танцювати біля дерев і говорити про насильство над жінками.

Підтримувати особливих дітей і тролити хейтерів.

Пародіювати GTA і пам’ятати про тих, хто пішов від нас надто рано.

А наприкінці року дівчата вирішили не розмінюватися на дрібниці таповідкривали власні лейбли: Альона створила Enko, Аліна – Bitanga Blood.

Тепер вони допомагатимуть розвиватися молодим українським артистам, хоча ще й самі були такими лише нещодавно.

На звання виконавиці року в 2020-му також претендували: NK

Тіна Кароль

Jerry Heil

TAYANNA

Виконавець року: MONATIK

Після вибухового альбому та шоу LOVE IT РИТМ на столичному стадіоні "Олімпійський" Дмитро Монатік мав би відпочити, та й сама аура 2020-го спонукала залишатися вдома.

Але Монатік не був би MONATIKом, якби сидів без діла.

Артист став п’ятиразовим володарем премії YUNA-2020, записав дуети з Вірою Брежнєвою та Лаймою Вайкуле, а у вересні презентував YouTube-мюзикл РИТМ, що повернув зацікавлення до призабутого жанру.

На фоні відносної (і зрозумілої) бездіяльності інших виконавців у 2020-му MONATIK виглядає у номінації беззаперечним фаворитом.

На звання виконавця року в 2020-му також претендували: Сергій Бабкін

Потап

Іван Дорн

Макс Барських

Гурт року: ДахаБраха

Вкотре перераховувати регалії цього гурту немає сенсу. Проте варто пояснити, чому ми визнали їх найкращою музичною командою-2020.

По-перше, цього року "ДахаБраха" отримали Шевченківську премію з музики.

Раніше її здобували здебільшого академічні музиканти, маловідомі широкому загалу. Подія безпрецедента, а нагорода – заслужена.

По-друге, у 2020-му "ДахаБраха" видали чудовий альбом – Alambari.

Звісно, за амбіціями і масштабом творчого задуму він поступається їхньому попередньому студійнику, "Шлях" (2016).

Зате звучить як цілісний і насичений живою енергетикою концертний сет, що особливо важливо в нинішні "безконцертні" часи.

Через пандемію бурхливе гастрольне життя "ДахаБраха" обірвалося. Але гурт знайшов вихід із ситуації. Наприкінці листопада музиканти вирушили у безпечний, карантинний тур Україною. З чим ми їх і вітаємо.

На звання гурту року в 2020-му також претендували: O.Torvald

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Kozak System

The Hardkiss

KALUSH

"Время и Стекло"

TVORCHI

Go_A

MOZGI

Відкриття року: TVORCHI

Тернопільський дует саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні існує від 2018-го.

За цей час TVORCHI випустили два англомовні альбоми, які ніхто не помітив.

Цьогоріч хлопці пішли на нацвідбір на "Євробачення". Через технічні проблеми (?) гурту не вдалося виступити на фіналі як треба, але слухачі музикантів полюбили, а пісню Bonfire запам’ятали.

У вересні TVORCHI закріпили статус фрешменів-хітмейкерів альбомом 13 Waves. У цих піснях філігранний інді-поп зливається із качовим R`n`B, як Джей Зі з Бейонсе.

А їхній продакшн хочеться порівнювати з найкращими закордонними артистами жанру а-ля The Weeknd, D`Angelo, Miguel і далі за списком.

Які ще аргументи вам потрібні?

Повернення року: Святослав Вакарчук

У червні Святослав Вакарчук повідомив, що вдруге складає депутатський мандат і "йде з Верховної ради, але не з політики".

Мало хто сумнівався, що тепер у нього знову з’явиться час на музику.

Передчуття не підвели. На День незалежності України "Океан Ельзи" зіграли традиційний великий концерт (цього разу – не на стадіоні, а у госпіталі для українських солдатів).

У наступному місяці музиканти заявили, що повернулися до роботи над наступним альбомом, і презентували першу нову пісню за рік – "Коли ми станем собою".

У листопаді Святослав Вакарчук анонсував акустичний проект "Оранжерея", а вже наприкінці місяця дав послухати перший сингл з нього – "Знову".

На наступну весну музиканти планують всеукраїнський тур, в якому зіграють в акустиці старі хіти "ОЕ" і нові композиції.

І хоч Вакарчук-музикант досі не виборсався з трясовини шаблонності та самоповторів, але приємно спостерігати за тим, що людина повернулася до улюбленої справи.

Розчарування року: пандемія

Тут, на жаль, все зрозуміло без пояснень.

І "розчарування" – це ще м’яко кажучи. Через карантин українська музична сцена стала на паузу, а тисячі артистів, менеджерів, промоутерів та інших працівників сфери залишилися без роботи.

Але викручувалися як могли. Про позитивні та не дуже історії подолання коронавірусної кризи українськими музикантами детальніше поговоримо далі.

Інші музичні розчарування-2020: закриття клубів Bingo та MonteRay

Сашко Положинський покинув "Тартак" і "Був’є"

дует Тіни Кароль та Snoop Dogg

розпад гурту "Время и Стекло"

Концерти року: "вертикальні" та автомобільні концерти

У березні в Україні ввели карантин через пандемію коронавірусу. Тоді ж Кабмін і Верховна Рада заборонили проведення заходів на 200 і більше осіб.

Стало зрозуміло, що концерти у класичному вигляді ми найближчим часом не побачимо.

Альтернативні формати виступів почали вигадувати самі музиканти.

У травні гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ провів у Луцьку безпечний автомобільний концерт, відвідувачі якого могли слухати рокерів із салонів своїх авто. За місяць музиканти вирушили у всеукраїнський автотур.

А у червні гурт Green Grey зіграв до свого 28-річчя "вертикальний концерт": сцену розмістили на даху будинку, а глядачі дивилися на виступ із балконів готелю Bratislava.

Влітку "вертикальні" концерти також влаштували O.Torvald, "ВВ", ТНМК та інші.

У холодні пори року проведення концертів у такому форматі неможливе, та й найближчим часом ми, схоже, повернемося до повного локдауну.

Однак це була хороша спроба реанімувати нашу сцену під час пандемії, за яку і дякуємо всім причетним.

Фестиваль року: Intercity Live

Навесні з’явилася перша інформація про скасування/перенесення українських музичних фестивалів на 2021-й або в онлайн.

Паралельно спільноти невеликих клубів у різних регіонах України об’єдналася, аби зіграти на випередження і провести власний онлайн-фестиваль – Intercity Live. І не один, а цілих чотири.

Перший Intercity Live відбувся у квітні і об’єднав 9 українських міст: Київ, Львів, Дніпро, Вінницю, Тернопіль, Одесу, Рівне, Хмельницький, Чернівці. В ньому взяли участь Паліндром, Tik Tu, Ofliyan, The Hypnotunez, "Мантра Керуака" та інші інді-музиканти.

В Intercity Live 2.0 кількість міст-учасників збільшилася до 16.

Третій фест став міжнародним і зібрав музикантів з різних континентів, а четвертий охопив сім європейських країн.

Коли великі проекти обвалюються у кризові часи, це розчищає дорогу для ентузіастів, які не володіють великими бюджетами, зате горять ідеєю і готові на все, аби втілити її в життя. Intercity Live – чудовий тому доказ.

Інші музичні фестивалі, які все ж відбулися в 2020-му (офлайн та онлайн): ReSpublica

"Бандерштат"

Plan B

Underhill

ГогольFest

Проект року: "Звуки Чорнобиля" (Sounds Of Chornobyl)

До 2020-го тема аварії на ЧАЕС була представлена в українській музиці хіба піснею "Скрябін" та ONUKA з її міні-альбомом VIDLIK.

Ситуацію виправив проект "Звуки Чорнобиля". У ньому взяли участь 7 українських артистів (KAZKA, Олександр Чемеров, Сергій Міхалок, СТАСІК, KRUTЬ, вагоновожатые, Atomic Simao) та 4 закордонних (GusGus, Telepopmusic, BJARKI, DUB FX).

Вони створили оригінальні пісні на тему трагедії, в яких використали звуки чорнобильської Зони відчуження з аудіотеки художника Валерія Коршунова.

"Звуки Чорнобиля" вийшли строкатим музичним коктейлем, куди вкинули поп-музику з хіт-парадів, альтернативний рок, винахідливе інді та андеграундну електроніку – для різних смаків та цільових аудиторій.

Ці 11 пісень об’єднує чуйність до теми і відчуття болю від біди, що назавжди залишиться з нами.

Скандал року: ігнорування державою працівників музичної індустрії під час карантину

Після введення карантину в Україні в березні музична сцена зазнала великих збитків.

З переходом до адаптивного карантину влада дозволила проводити концерти з обмеженою кількістю глядачів та дотриманням правил безпеки, але лише тим закладам, для яких це є основним видом діяльності. До того ж, чітких алгоритмів таких заходів прописано не було.

Це викликало хвилю протесту з боку працівників індустрії: 12 травня вони підсвічували прожекторами нічне небо в рамках акції #стопкультурнийкарантин, а 3 вересня вийшли під Кабмін із меседжем #наснечують.

Влітку уряд запустив систему карантинного зонування, згідно з якою в деяких регіонах дозволили концерти з фан-зонами та дотриманням дистанції.

Однак у вересні Кабмін знову заборонив роботу розважальних закладів, а у листопаді ввів "карантин вихідного дня".

На початку грудня його було скасовано і прийнято обмеження на масові заходи кількістю більше 20 осіб.

Простіше кажучи, нашим артистам ненадовго дали подихати через апарати ШВЛ, але через подальші обмеження та нечіткі правила гри наразі сцена все ще в комі.

Інші музичні скандали у 2020-му: кадри з Інститутської у кліпі gorit від DOROFEEVA , що вийшов напередодні Дня Гідності та Свободи

звинувачення в харасменті соліста гурту "Пошлая Молли" Кирила Блєдного

пісня "Я хочу тр***хнути Джеррі Хейл" від репера FAYNYY

Перемога року: запуск Spotify в Україні

До 2020-го українці вже мали можливість легально слухати музику на Google Play Music (зараз – YouTube Music), Deezer, SoundCloud, Bandcamp та інші менш відомі стрімінги.

А 15 липня до нас прийшов Spotify – найпопулярніший музичний стрімінг-сервіс у світі, що налічує 260 млн слухачів у 92-х країнах. Підписка на Premium-акаунт коштує $4,99.

Згідно зі статистикою Spotify, протягом 2020-го українці найбільше слухали пісні Біллі Айліш, The Weeknd, а також російських і білоруських артистів. В топі – жодного українського музиканта.

Хороший привід підтягнути показники в наступному році.

Інші музичні успіхи України та українців за кордоном у 2020-му: перемога української піаністки Надії Шпаченко на "Греммі"

кліпи для Розалії, Кеті Перрі та Yungblud від українки Таню Муіньйо

кліп Леді Гаги 911 з референсами на "Колір гранату" Сергія Параджанова

Джамала у фільмі Netflix "Євробачення: історія вогняної саги"

офіційний ремікс електронного дуету ARTBAT на пісню Hypercolour британського гурту Foals

вінницький металкор-гурт Space Of Variations підписав контракт із австрійським лейблом Napalm Records

Прикол року: Ольга Халепа – вчителька біології, що читає реп

У травні Ольга Халепа, вчителька біології з села Яковлівка Харківської області, стала героїнею українського інтернету.

Від початку карантину вона викладає в YouTube дистанційні уроки у вигляді реп-пісень.

Зараз канал вчительки має 3,5 тисяч підписників.

Як з’ясувалося, пані Ольга справді захоплюється Емінемом, Coolio та Limp Bizkit. Але каже, що в школі до її ініціативи добре ставляться не всі колеги.

Інші музичні меми та приколи 2020-го: історія актора студії "Квартал 95" Олександра Пікалова про пиво на роялі Елтона Джона

плейлист для безпечного водіння від Патрульної поліції України

"Талісман", "Сексуальні акорди" та інші кліпи Курган & Agregat

реперка Bomzhelina

рianoбой міняє професії у проекті #Pianoбоййдевнарод

Несподіванка року: DZIDZIO співає "Молитву за Україну"

Якщо вже й DZIDZIO перестав кривлятися, значить, із 2020-м справді щось не так.

У розпал карантину Михайло Хома відклав жарти в бік і заспівав оперним тенором пісню Миколи Лисенка.

У записі взяли участь всесвітньо відома українська диригентка Оксана Линів та Молодіжний симфонічний оркестр України.

Відео на "Молитву за Україну" знімали в Софії Київській.

Сподіваємося, у музичному 2021-му буде менше приводів для розчарувань і більше ось таких приємних сюрпризів.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.