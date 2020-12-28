Зеленський, Яник, Луна, Імперія. У Мін'юсті назвали найбільш оригінальні імена новонароджених 2020 року

У міністерстві юстиції України назвали найбільш рідкісні та оригінальні імена, якими назвали дітей в 2020 році.

Про це в Мін’юсті розповіли у Facebook.

"У 2020 році дехто з молодих батьків вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитинки", - зазначили у міністерстві.

Найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали:

Зеленський,

Яник,

Вакула,

Лимон,

Київ,

Князь,

Принц,

Парижан.

Серед дівчаток:

Луна,

Імперія,

Золушка,

Хрусталіна,

Квітка,

Шанель,

Нева.

Фото: oksun70/Depositphotos

Але більшість батьків віддавали перевагу традиційним іменам, зазначають у Мін’юсті.

Серед хлопчиків цьогоріч в Україні найбільше з’явилось Артемів, Андріїв, Богданів, Владиславів, Володимирів, Данилів, Дмитрів.

Серед жіночих імен найбільш популярними у 2020 році стали Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.

Раніше Мін'юст оприлюднив популярні дитячі імена 2020 року.

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