Зеленський, Яник, Луна, Імперія. У Мін'юсті назвали найбільш оригінальні імена новонароджених 2020 року

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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28 грудня 2020

У міністерстві юстиції України назвали найбільш рідкісні та оригінальні імена, якими назвали дітей в 2020 році.

Про це в Мін’юсті розповіли у Facebook.

"У 2020 році дехто з молодих батьків вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитинки", - зазначили у міністерстві.

Найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали:

  • Зеленський, 
  • Яник, 
  • Вакула,
  •  Лимон, 
  • Київ, 
  • Князь, 
  • Принц, 
  • Парижан.

Серед дівчаток:

  • Луна, 
  • Імперія, 
  • Золушка, 
  • Хрусталіна, 
  • Квітка, 
  • Шанель, 
  • Нева.
Фото: oksun70/Depositphotos

Але більшість батьків віддавали перевагу традиційним іменам, зазначають у Мін’юсті.

Серед хлопчиків цьогоріч в Україні найбільше з’явилось Артемів, Андріїв, Богданів, Владиславів, Володимирів, Данилів, Дмитрів.

Серед жіночих імен найбільш популярними у 2020 році стали Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.

Раніше Мін'юст оприлюднив популярні дитячі імена 2020 року.

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