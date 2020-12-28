Зеленський, Яник, Луна, Імперія. У Мін'юсті назвали найбільш оригінальні імена новонароджених 2020 року

У міністерстві юстиції України назвали найбільш рідкісні та оригінальні імена, якими назвали дітей в 2020 році.
Про це в Мін’юсті розповіли у Facebook.
"У 2020 році дехто з молодих батьків вирішив проявити оригінальність у виборі ім’я для своєї новонародженої дитинки", - зазначили у міністерстві.
Найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали:
- Зеленський,
- Яник,
- Вакула,
- Лимон,
- Київ,
- Князь,
- Принц,
- Парижан.
Серед дівчаток:
- Луна,
- Імперія,
- Золушка,
- Хрусталіна,
- Квітка,
- Шанель,
- Нева.
|Фото: oksun70/Depositphotos
Але більшість батьків віддавали перевагу традиційним іменам, зазначають у Мін’юсті.
Серед хлопчиків цьогоріч в Україні найбільше з’явилось Артемів, Андріїв, Богданів, Владиславів, Володимирів, Данилів, Дмитрів.
Серед жіночих імен найбільш популярними у 2020 році стали Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.
Раніше Мін'юст оприлюднив популярні дитячі імена 2020 року.
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