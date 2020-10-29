Венера, Громовиця та інші рідкісні імена українців: як живеться таким людям, де їх найбільше та поради психолога, як назвати дитину

Авель, Саїд, Карамель і навіть Яник.

Це краплина з переліку рідковживаних імен, якими нарекли малюків в Україні впродовж останніх років.

Свого часу народні депутати навіть хотіли обмежити права українців давати дітям дивні імена. Однак проект такого закону відхилили.

Де в Україні найрізноманітніші рідковживані імена? В чому причина?

Що варто брати до уваги, називаючи дитину?

Як живеться реальним людям з іменами "не як у всіх"?

Де і чому називають дітей "по-особливому"

Вже другий рік Житомирщина у лідерах за різноманітністю дивних імен. Це випливає з аналізу даних Мін’юсту щодо найпоширеніших та рідковживаних імен у регіонах.

Причому в неї суттєвий відрив і за кількістю, і за часткою від інших регіонів.

Причину цього вітчизняні науковці не досліджували, вони також не брали до уваги повторюваність, а просто фіксували наявність таких імен в регіоні.

Вже другий рік Житомирщина у лідерах за різноманітністю дивних імен

Дані Мін’юсту щодо рідковживаних імен у регіонах України

Явище досліджували американські, японські й європейські психологи. І вони вбачають у таких тенденціях прагнення людей до індивідуалізму. Про це, зокрема, йдеться у статті оглядачки BBC Future Тіффані Вен.

З колегами згоден український соціолог, доктор філософських наук Володимир Паніотто. За його словами, будь-яка людина має два види статусів:

приписаний (дається від народження);

набутий (його треба здобути самостійно: освіта, кар'єра тощо).

Ім’я належить до першого. І батьки, нарікаючи дитину незвично, – бажають вирізнити її серед інших, й тим самим надати додаткових "балів" у приписаний статус.

"Оригінальне ім’я – це, свого роду, претензія, намагання чимось виділитися.

Теоретично: якщо в людини стійка позиція в житті, то оригінальність імені її менше цікавить. Вона й так багато чого може дати дітям", – пояснив соціолог.

Рідковживані імена Києва. Дані Мінюсту

Житомир може бути у лідерах через територіальну близькість до столиці. Обласний центр поступається Києву за рівнем доходів. Тож у людей виникають нереалізовані амбіції, й ім’я – найпростіший спосіб реалізувати їх.

Але це лише припущення, дослідження залежності різноманіття "дивних" імен від середньої зарплати по регіонах України, явного зв'язку не показує.

Чим більше коло, тим більше дітей народилося в регіоні. "Різноманітність оригінальних імен" показує, що ці імена саме різні. Наведіть на коло, аби побачити числові дані по регіонах.

Кандидат психологічних наук, практикуючий психолог Дмитро Попов називає декілька причин, які спонукають батьків давати дітям незвичні імена.

Серед них – слідування моді, релігійність, бажання виділитися на імені дитини або ж надія, що ім’я може принести дитині суперудачу чи долю.

Загалом імена можна згрупувати так: релігійні й міфічні – Лука, Іоанн, Теона, Гера;

з шоу-бізнеса (на честь акторів чи героїв кіно) та політики – Кіану, Ріанна, Адель ;

старослов’янські – Квіткослава, Ярополк, Зореслава, Мєчіслав, Світлозар;

"західні" – Олівія, Глорія, Емма, Ніколь;

назви явищ і предметів – Космос, Квітка, Карамель.

"Залежність вибору імені від достатку людини я не спостерігав, – зауважує Попов.

А ось від творчих здібностей – є таке. Чим більше людина знає, чим вона досвідченіша й начитаніша, тим більше шансів, що вона назве дитину якось замудрено.

Якщо ім’я несе в собі благородні асоціації, наприклад, бог чи монарх, то в очах оточуючих така людина матиме певні якості. Однак це ж не означає, що вона матиме їх насправді".

Як живеться реальним людям з іменами "не як у всіх"?

Ми познайомилися з кількома людьми, які носять незвичні для нас імена, або дали їх своїм дітям.

Ось, що вони розповідають.

Дар Лівшиц і його родина

У родини Лівшиц з Одеси не один Дар має незвичне ім’я. Його брата звуть Гай, а синів чоловік назвав Арн та Алеф.

У Дара три версії походження свого імені. Одна з них – захоплення батька фантастикою "Туманність Андромеди" Івана Єфремова. Головного героя роману звати Дар Вітер.

"Я був першим в СРСР з таким іменем. Батьки розповідали, що в РАГСі навіть відмовлялися реєструвати мене. Однак батько був офіцером, зміг переконати.

Брату ім’я дав я. На честь товариша нашої родини Гайя Антоняна. Я малим жив кілька днів у нього, коли батько потрапив до госпіталю, а мама – в пологовий", – розповів Дар.

Дар Лівшиц

За словами чоловіка, ім’я йому і не допомагало, і не заважало. В дитинстві діти намагалися дати якісь прізвиська, однак ті не приживалися.

Зараз у нових знайомих ім’я викликає подив, та потім звикають.

"Дітей я називав зі змістом. Вважаю, що не треба всіх під копірку. Кожна людина - особистість.

Ім’я має бути або рідкісним, або навіть видуманим. Однак обирати його варто дуже ретельно", – вважає Лівшиц.

Щодо професії, то Дар – власник видавництва. І якщо його назвали, все ж таки, на честь героя з фантастики, то певний символізм у цьому є.

Венера і її сестри

В родині Венери вона також не одна з ексклюзивним іменем. Сестри – Клеопатра й Жасмін, брат – Ашкан на честь Персидського царя.

"Мама розповідала, що побачивши мене вперше, відразу зрозуміла: я буду Венерою.

А загалом наслідувала приказку "Як корабель назвеш, так і він попливе". Тому наші імена належать богині, цариці, принцесі та царю.

Ще мама хотіла, аби ми були не такі, як усі. Тоді дітей так мало хто називав", – розповідає дівчина.

Венера

У Венери творча професія. Вона –- художниця, мала виставку власних картин. Окрім цього робить графічний дизайн та предметну фотозйомку.



Дівчина каже, що зараз жити з власним іменем їй комфортно. Люди дивуються й говорять компліменти, краще запам’ятовують.

"У підлітковому віці було інакше. Адже я була єдиною дівчинкою в класі з унікальним іменем.

Діти дражнилися, вигадували прізвиська. Але я не засмучувалася, бо розуміла, що це просто дитячі дурощі", – згадує Венера.

Дітей у неї поки немає. Однак планує їм теж дати рідкісні імена, аби вони несли зміст і позитив. У сестри Клеопатри вже є дівчинка Мелісса.

"Вважаю, дітей потрібно називати не так, як усі.

Однак батьки мають дати чітке розуміння й осмисленість, аби насмішки з боку інших дітей не ранили у підлітковому віці", – пояснює Венера.

Олівія Александра

Родина Шикота живе у Києві.

Проте їхня донька Олівія народилася в США, тож ім’я батьки обирали таким, щоб було популярне там.

Олівія-Александра

"Взагалі у доньки подвійне ім’я. Друге ми обрали більш слов’янське – Александра. Саме через "А" і без дефісу: Олівія Александра, – розповідає мама дівчинки Міла Шикота.

Другим іменем майже не користуємося, лише батьки чоловіка та ще кілька людей називають її Сашенькою. Для решти вона – Олівка.

В Києві не здивуєш цікавими іменами. Проте люди старшого віку не одразу можуть зрозуміти, як звуть доньку. Перепитують по кілька разів".

Громовиця Бердник

Рідковживані імена – не дивина серед відомих людей. Громовицю Бердник знають як авторку книги "Знаки карпатської магії". Також вона журналістка й мандрівниця.

Її батько – письменник-фантаст Олесь Бердник. Коли народилася дівчинка, вирішив назвати її на честь героїні свого найвідомішого роману "Зоряний Корсар".

До речі, якби дівчинку не назвали Громовицею, то вона була б Ялиною. Саме таке ім’я обрала мама.

"Записувати мене не хотіли – в РАГСі пророкували батькові, що я зміню ім’я після повноліття", – зауважила письменниця.

Громовиця

Ім’я певною мірою допомогло Громовиці: коли досліджувала гуцульські звичаї і карпатську магію, виявилося, що "громовиця" – це назва магічного інструменту, яким послуговуються мольфари.

"Не виключаю, що ім’я теж стало однією з причин, чому карпатські мольфари – "непрОсті" – захотіли поділитися зі мною частиною своєї традиції", – зауважує письменниця.

Як вибрати ім’я: точка зору психолога

Дмитро Попов рекомендує майбутнім батькам подумати над такими питання під час вибору імені.

👩‍🦲 Чи буде це ім’я подобатися самій дитині?

👩‍🦲 Чи не викличе воно насмішки з боку оточуючих, особливо у дитинстві?

👩‍🦲 Чи добре поєднується з прізвищем та по-батькові?

👩‍🦲 Чи легко вимовляється? Якщо ні, то до яких простих звуків його скоротять.

👩‍🦲 Які асоціації викликає?

"Особистість в очах оточення розмивається. І добре, якщо, наприклад, хлопчик Брюс спортивний, а якщо ні - то це може стати предметом додаткових глузувань", – пояснює психолог.

Наталія Найдюк, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Kryzhov/Depositphotos

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.