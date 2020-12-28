Тісне житло сприяє поширенню COVID-19: дослідження

Перенаселеність, яка робить неможливою самоізоляцію, могла підвищити рівень смертності у бідних районах.

До таких висновків дійшли науковці британського Фонду охорони здоров'я.

Дослідницький центр цього фонду виявив, що люди, які живуть у тісних умовах, були більше піддані дії коронавірусу і менш здатні зменшити ризик зараження, оскільки їхні будинки були настільки малі, що неможливо було досягти самоізоляції.

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Перенаселеність є основною причиною того, чому пандемія зазнала непропорційного впливу на бідніших людей, зокрема, на етнічні меншини.

Дослідники фонду також прийшли до висновку, що перенаселеність в поєднанні з іншими житловими умовами, такими як сирість в будинку чи ненадійність житла, привели до росту хвороб, які пов'язані з фізичним чи психічним здоров'ям.

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"З березня багато із нас проводять набагато більше часу вдома.

Для багатьох якість їхнього дому погіршила переживання пандемії", – розповів The Guardian Адам Тінсон, співавтор дослідження.

В той час як дехто пережив ізоляцію у великих будинках з садами і великою житловою площею, інші боролись в переповнених і небезпечних умовам.

Перенаселеність напряму пов'язана з поширенням COVID-19, що ускладнює самоізоляцію і дозволяє вірусу поширюватися серед більшої кількості людей у випадку зараження".

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"Житлові умови людей вплинули на їх здатність захищати себе і інших від вірусу.

Людей заохочують залишатися вдома якомога довше, але передача вірусу в середині домогосподарства зіграла серйозну роль в поширенні вірусу", – йдеться в аналізі.

Люди, які змушені проводити більше часу в переповнених будинках під час кількох хвиль локдауну цього року, також мають підвищені ризики виникнення проблем із психічним здоров'ям, особливо ті, хто страждають від стресу.

"Бідність, як правило, вище в переповнених домогосподарствах.

Дані періоду пандемії показують, що це сприяло тому, що в часи серйозної ізоляції в квітні 2020 року, люди відчували психологічний стрес.

На це вказували 39% опитаних, порівняно із 29% тих, в кого згідно із дослідженням, будинки не були переповнені.

Цей аналіз показує, що психічне здоров'я було основною проблемою для тих, хто переживає пандемію в переповнених сім'ях, особливо під час першої ізоляції.

Хронічна відсутність доступного варіанту житла в поєднанні із роками зменшення розходів на житло довело нас до цього моменту", – зазначає Адам Тінсон.

В аналізі також вказується, що обмеження в пересуванні та соціальній взаємодії загострили самотність серед одиноких осіб.

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