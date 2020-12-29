Супрун стверджує, що таксист висадив її з авто через прохання привідчинити вікно

Ексочільниця міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що таксист під час поїздки попросив її з чоловіком вийти з авто на півдорозі.

Про це вона розповіла у Facebook.

Причина, за словами Супрун, у тому, що водій відмовився привідчинити вікно, бо боявся захворіти через протяг. І натомість запропонував вийти на півдорозі.

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"Ми з Марком щоразу, як замовляємо таксі, просимо водіїв трохи відчинити хоча б одне вікно.

Сьогодні вчинили так само — попросили опустити скло на одному вікні на 2 сантиметри нижче. Але водій сказав, що не хоче цього робити через те, що утвориться протяг. А він боїться захворіти.

Тоді ми сказали йому, що від протягу не передаються небезпечні збудники хвороб, на відміну від задушливого повітря.

Пробували розказати про дослідження. Але він не захотів нас чути. Натомість запропонував вийти на півдорозі з авто. Водій злякався міфічного протягу більше, ніж реального COVID-19", - розповіла Супрун.

Уляна Супрун

Ексочільниця МОЗ нагадала, що SARS-CoV-2 передається повітряно-крапельним шляхом. Найімовірніше це може трапитися при тривалому контакті (довше 15 хвилин) та на близькій відстані (менше 1,5 метри) від інфікованої людини. Ще імовірніше, що це відбудеться у невеликому та погано провітрюваному приміщенні. Наприклад, у таксі.

На початку грудня з'явилися результати невеличкого дослідження щодо того, як знизити ризик передачі SARS-CoV-2 в авто.

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Дослідники зробили комп’ютерну модель, що імітувала потік повітря всередині компактного автомобіля.

На основі цієї моделі вони зімітували різні сценарії їзди в машині: з відчиненими вікнами й зачиненими вікнами. Метою було визначити: яким чином їздити буде безпечніше.

Та модель, яка демонструвала потік повітря при відчинених вікнах, показала найнижчу концентрацію повітряних частинок, які теоретично можуть передавати вірус між людьми.

Натомість найгіршим сценарієм виявилася їзда з зачиненими наглухо вікнами й кондиціонером чи опаленням.

Дослідники виявили, що вентиляційна система автомобіля не дозволяє повітрю циркулювати так само добре, як кілька відчинених вікон. Навіть 1 чи 2 відчинені вікна зроблять поїздку більш безпечною.

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