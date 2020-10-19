Як зустрічатися з друзями і не отримати COVID-19: моделювання суперкомп'ютера

Скільки крапель видихає один клієнт ресторану на іншого за одним столом під час розмови?

Чи залежить це від того, де вони сидять?

На ці питання відповіли дослідники за допомогою суперкомп'ютера Fudaku, який в червні показав найшвидший у світі показник швидкості обчислення, пише The Asahi Shimbun.

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Результати дослідження Центру обчислювальних наук Рікена (Японія) та інших установ опублікували 13 жовтня.

Дослідники розглядали три ключові сценарії: сидіти навпроти один одного, сидіти поруч і сидіти по діагоналі.

Було змодельовано схему поширення крапель, коли четверо людей сидять навпроти один одного за двома об’єднаними столами, при цьому один з них розмовляє, дивлячись на обличчя іншого близько хвилини.

Скільки крапель видихає один клієнт ресторану на іншого за одним столом

під час розмови? Це залежить від місця його сидіння

Кожен стіл був розміром 60 сантиметрів, квадратний – це стандарт, який використовується в ресторанах.

Коли людина розмовляє, близько 5% крапель, які вона видихає, досягають її партнера по розмові, але мікрокрапельки також поширюється на інших людей за столом.

Моделювання найшвидшого у світі суперкомп’ютера свідчить про те, що людина, більше потрапляє під дію коронавірусу через краплі, якщо вона сидить поруч зі своїм партнером по обідньому столу і повертає голову, щоб поговорити, ніж якщо вони сидять навпроти один одного.

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Співрозмовник поруч отримує в п'ять разів більше крапель, які видихає людина.

Найкращі результати були при сидінні навскоси один навпроти одного.

Коли людина розмовляла з кимось, хто сидів по діагоналі через стіл, приблизно на 75% менше крапель доходило до неї від партнера, порівняно з попереднім сценарієм.

"Дуже ефективно сидіти по діагоналі один до одного (для запобігання розповсюдженню крапель)", – зазначає керівник дослідницької групи Макото Цубокура, професор обчислювальних наук з університету Кобе.

За його словами, заклади харчування можуть зменшити ризик контакту з краплями інших людей, лише гарантуючи, що вони не повертатимуться в бік, щоб поговорити один з одним, коли вони сидять поруч за стійкою ресторану.

Цубокура запропонував ресторанам встановлювати дзеркала перед гостями, щоб вони могли безпечно спілкуватися між собою.

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