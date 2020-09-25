Як не отримати COVID-19, якщо поряд хтось кашляє і пчихає

До кінця вересня в Україні синоптики прогнозують наближення осінньої негоди.

Буде вітряно, опади, а температура опуститься до 10 градусів тепла, а вдень до 20 градусів тепла.

Це найвдаліший час підхопити вірус, а в часі пандемії тим більше.

The Huffington Post зібрав думки експертів щодо того, як пережити сезон грипу і підготуватися до другої хвилі коронавірусу.

"Нам потрібно нарешті оговтатися і пройти цю осінь і зиму, тому що це буде непросто", – сказав Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб, під час панелі в Гарвардській медичній школі.

Використання масок для обличчя може тривати до 2021 року, навіть коли вже буде вакцина.

Фото AllaSerebrina/Depositphotos

Роберт Редфілд, директор Центрів з контролю та профілактики захворювань, також дав похмурий прогноз, що це буде "мабуть, один із найскладніших часів, що були в галузі охорони здоров’я".

Щоб не потрапити у сценарій високого ризику, коли хтось чхає або кашляє поруч з вами, Фредрік Шерман, професор Медичної школи Маунт-Сінай пропонує:

"Негайно видихніть, щоб не вдихати крапельки або аерозолі. "Стисніть губи, щоб видих тривав довше. Поверніть голову повністю від людини і відходьте".

Цей метод остаточно не захистить вас від COVID-19, але може зменшити кількість вірусу, якому ви піддаєтесь, якщо людина, яка кашляє чи чхає, є заразною.

За даними The Atlantic, ймовірність вашого зараження залежить від дози вірусу, який ви може вдихнути.

Також має значення тривалість часу, коли ви потрапляєте під вплив заражених частинок: чим довше ви поруч із ними, тим більше часу ви даєте вірусу потрапити у ваш організм.

Звичайно, є більш глобальні кроки, які варто робити, щоби зменшити ризик розвитку COVID-19. Навіть взимку продовжуйте гуляти і спілкуватися на свіжому повітрі, незважаючи на погоду.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань США, ви маєте більший ризик заразитися вірусом у приміщенні, ніж на відкритому повітрі через меншу вентиляцію та простір, що ускладнює соціальну дистанцію для людей.

І звичайно, маски на обличчі, це поки що єдиний відомий людству спосіб не кашляти на інших і захиститися від вірусу.

Альберт Ко, завідувач кафедри епідеміології мікробних захворювань Єльської школи охорони здоров'я, зазначає, що люди також повинні прийняти, що маски для обличчя "будуть частиною нашого життя на невизначений час".

Деякі експерти навіть кажуть, що використання масок для обличчя може тривати до 2021 року, навіть коли вже буде вакцина.

Нарешті, продовжуйте мити і дезінфікувати руки, а також поверхні у вашому домі.

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